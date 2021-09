Ügyvivőket neveztek ki a megüresedett román kormányzati posztokra

2021. szeptember 8. 20:30

Florin Citu román miniszterelnök javaslatára ügyvivő minisztereket nevezett ki szerdán Klaus Iohannis államfő az USR-PLUS szövetség kilépése nyomán megüresedett kormányzati posztokra.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) miniszterei két további tárca ideiglenes vezetésére kaptak megbízást: Cseke Attila fejlesztési miniszter lesz az ideiglenes egészségügyi miniszter is, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter pedig ügyvivőként vezeti majd a kutatási, innovációs és digitalizációs tárcát is. Cseke Attila korábban is volt már egészségügyi miniszter: 2010-11-ben a jobbközép Boc-kormányban több mint másfél évig vezette a tárcát.

A miniszterelnök magára vállalta a beruházások és európai projektek minisztériumának ideiglenes vezetését is. A bukaresti média ezt azzal magyarázta, hogy a Citu-kabinet számára kulcsfontosságú a román nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv (PNRR) brüsszeli elfogadtatása, amellyel több mint 29 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes hitelt szerezhet beruházási projektjeire a koronavírus-járvány okozta válság következményeinek felszámolását célzó európai uniós alapból.

A gazdasági, illetve a közlekedési minisztérium élére Citu pártja, a liberális PNL által jelölt kormánytagok közül neveztek ki ügyvivőket.

A tavaly decemberben kötött koalíciós megállapodás értelmében az igazságügyi minisztériumot is az USR-PLUS jelöltje vezette. Ezen a poszton már múlt héten megtörtént a váltás. Romániában éppen azért alakult ki koalíciós válság, mert Citu immár másodszor menesztett a koalíciós partner hozzájárulása nélkül egy USR-PLUS által jelölt kormánytagot.

Az államfő csütörtökön kiadott rendeletében felmentette miniszterelnök-helyettesi tisztségéből Dan Barnát, az USR-PLUS társelnökét is, aki párttársaival együtt hétfőn jelentette be lemondását. Erre a posztra az elnök nem nevezett ki ügyvivőt. A bukaresti kormánynak így egy miniszterelnök-helyettese maradt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke személyében.

A román alkotmány szerint a távozó miniszterek helyére legfeljebb 45 napra lehet ügyvivőket kinevezni a kormány hivatalban maradt tagjai közül, azt követően a kormányfőnek teljes jogú minisztereket kell jelölnie.

Ha az USR-PLUS nem tér vissza a koalícióba, az azt jelenti, hogy megváltozik a kormány politikai összetétele, ezért egy esetleges PNL, vagy PNL-RMDSZ kormánynak akkor is a parlament elé kell járulnia bizalmi szavazásra, ha Florin Citu marad a miniszterelnök.

MTI