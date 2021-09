Gyurcsány bábokat tol maga előtt

2021. szeptember 8. 21:36

Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! címmel petíciót indít a Fidesz szerdától, mellyel arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a Gyurcsány Ferenc által teljesen uralt baloldalon ugyanazok vannak, mint akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot. Karácsony Gergely főpolgármester fővárosi teljesítménye a kormánypártok szerint értékelhetetlen, és tudvalevő, hogy több fővárosi döntés Gyurcsány Ferencéknél születik meg. Elemzők szerint a kampánnyal a nemzeti kormány országmentést folytat.

A Fidesz október 23-ig, a 2006-os rendőrattak 15. évfordulójáig gyűjti az aláírásokat a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petícióra.

A Fidesznek fontos, hogy tudatosítsa a 2002 és 2010 közötti eseményeket és a baloldali kormányok tetteit. Az akkori gazdasági sokkból nehezen tudott kikecmeregni az ország, most meg azt látjuk a gazdasági adatokból, hogy már most sikerült a válság előtti szintre visszahozni a gazdaságot – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (képünkön) az M1 műsorában.

Ahogy telik az idő – hangsúlyozta a szakértő – az emlékek megszépülnek, vagy el is felejtődnek azok az események, amelyek 2010 előtt történtek, ráadásul ugyanaz a politikai garnitúra szeretne 2022-től kormányozni, amelyik 2010 előtt rossz irányba kormányozta az országot. Ismét óriási károkat okoznának, ha hatalomra kerülnének.

Ha megnézzük az ellenzéki pártok programjait, akár Karácsony Gergelyét vagy például Dobrev Kláráét, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok elemben, pontban visszaköszön mindaz, amit 2010 előtt láttunk – mondta Deák Dániel.

Kocsis Máté a 2002 és 2010 közötti időszakról felidézte, hogy amikor a baloldali pártok kormányai voltak hatalmon, főleg Gyurcsány Ferenc vezetésével, elvettek egyhavi nyugdíjat, elvettek egyhavi bért a közigazgatásban dolgozóktól és tanároktól, megszüntették az otthonteremtési programot, devizahitelek felvételére kényszerítették a családokat, megszüntették a családi adókedvezményt, kórházakat zártak be. Az egészségügytől elvontak 600 milliárdot, és 16 000 kórházi ágyat számoltak fel.

A parlament idei tavaszi ülésszakában Gyurcsány Ferenc DK-pártelnök utolsó felszólalásában a mostani adócsökkentéseket eszement adócsökkentéseknek nevezte. A DK-közeli közgazdászok arról beszélnek, hogy ha lesz egy balliberális kormányváltás, akkor egy hatalmas megszorítócsomagot kell azonnal alkalmazniuk. A különböző pártprogramokban adóemelési tervek vannak – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.

Az előválasztási megállapodásokból látható, hogy Gyurcsánynak lesz a legnagyobb frakciója az ellenzéki oldalon a parlamentben. Most is ő irányítja a folyamatokat. Karácsony Gergely esetében is azt látjuk, hogy a DK elvárásait teljesíti. Erre is utal a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! címmel indított petíció, mert egy jól kialakított együttműködési modell van a két politikus között. Karácsony Gergely már 2004 óta együtt dolgozik különböző formákban Gyurcsány Ferenccel – emlékeztetett az elemző.

hirado.hu - M1