Megjelent a Nemzeti Évfordulóink sorozat legújabb kötete

2021. szeptember 9. 11:56

A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Petőfi Kulturális Ügynökség együttműködésében megjelent a Nemzeti Évfordulóink című könyvsorozat legújabb kötete, amely a 2021-es év legjelentősebb magyar vonatkozású évfordulóit tartalmazza.

A frissen megjelent kötet előszavában Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az emlékezés jelentőségére hívja fel a figyelmet. A kiadvány a teljesség igénye nélkül olyan magyar vonatkozású jelentős évfordulókat tárgyal, mint például Jancsó Miklós filmrendező, Cziffra György zeneszerző, Pilinszky János költő, Mészöly Miklós író, Romhányi József író, költő születésének 100. évfordulója, a soproni népszavazás és a trianoni békeszerződés 100. évfordulója vagy az LGT zenekar megalakulásának 50. évfordulója - olvasható a Petőfi Kulturális Ügynökség csütörtöki közleményében.



"Az online formában elérhető katalógus különlegessége, hogy a klasszikus születési, halálozási évfordulók mellett izgalmas és nagy horderejű eseményeket is bemutat úgy, mint Mindszenthy József bíboros száműzetése vagy IV. Károly király visszatérési kísérletei" - írják.



"Az illusztrációk elkészítésénél két fő szempontot tartottam szem előtt: szerettem volna olyan változatos grafikákat készíteni, amelyek a fiatalabb közönséget is megszólítják. Az alkotókkal közösen a montázstechnika mellett döntöttünk, így egy-egy illusztráción belül az adott emberre jellemző kor és vagy művészeti ág is meg tudott jelenni. A képek alapja legtöbb esetben egy grafikai elemekkel is díszített portré, amelyet körülvesz egy rá jellemző ikonikus tárgy, szöveg vagy dátum. Az illusztrációkon gyakran feltűnnek korabeli újságcikkrészletek, kéziratok és papírtextúrák is" - idézik a közleményben Csuth Pétert, az e-kiadvány illusztrátorát.



A kötet szerkesztőbizottságának tagjai: Gazda István, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója, Kecskeméti Gábor, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, Mikó Árpád, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa és Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár intézetvezetője.



Az előzetes adatgyűjtést Németh Tibor, a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője végezte.



A közlemény szerint a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási segédanyagként eljuttatja a kiadványt a pedagógusszervezetek számára, valamint Magyarország külképviseletei, külföldi kulturális intézetei, a hungarológiai képzések és magyar nyelvi lektorátusok tanárai számára.



A kiadvány elérhető a PIM Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) felületén és az issuu.com platformon.



MTI