Gyurcsányi szófordulatokkal szólt vissza a hazugságpolitikusnak Kocsis Máté

2021. szeptember 9. 12:10

Előbb ez a fránya petíció (pár nap alatt százezrek aláírásával), most meg ez a film? Az áldóját! Nehéz lehet a bukott miniszterelnöknek, amikor kezd összeomlani az emberek feledékenységére épített kampánya. Nagyon nehéz, a teringettét! - szólt be Gyurcsány Ferencnek Kocsis Máté a hivatalos Facebook-oldalán.

A Fidesz frakcióvezetője azért ragadott billentyűzetet, mert a bukott miniszterelnök nem hagyta szó nélkül azt, hogy megjelent a kormányzása legsötétebb pillanatait feldolgozó film plakátja.

Kocsis Máté Gyurcsánynak így üzent:

És hiába csodálkozik rá az orrméretére, nem amiatt készül a film, hanem azért, hogy emlékeztessen mindenkit a rendszerváltozást követő időszak legsötétebb éveire. A bűnökre, amiket piros tornacipős idétlenkedéssel próbál meg nem történtté tenni. A szétrabolt, kiárusított országra, a devizahitelekbe hajszolt családokra, az elvont bérekre, az elvett nyugdíjakra, a leépített iskolákra, kórházakra. Hogy emlékeztessen mindenkit a kormányprogrammá emelt hazugságokra, az azt követő jól szervezett, hatalomféltő állami erőszakra, vérre, és végül a teljes bukásra.

Már nincsen sok választása. Azért nincs, mert elk*rta. Nem kicsit, nagyon. Európában olyan böszmeséget még senki nem csinált, amilyet ő. Nyilvánvalóan végighazudta az elmúlt másfél-két évet is, épp ezért kell minden erőnkkel megakadályozni, hogy újra a hatalom közelébe kerüljön! - tette helyre Gyurcsányt saját szófordulataival.

ELK*RTUK - a film, amit annyian el akartak hallgattatni. Bemutató a Gyurcsányi vérfürdő 15. évfordulóján! - ajánlotta megtekintésre a filmet Kocsis Máté. Mint lapunk megírta, a nagyjátékfilm bemutatója 2021. 10. 21-én lesz.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke elégedett a film plakátjával, sőt magával a filmmel is, hiszen, mint írja: „A Fidesz mondjuk Szent Istvánról még nem készített filmet. Meg Könyves Kálmánról se. Mátyásról nem is beszélve. Nyolcszázmillió forint közpénzből ugye. Végül is nincs okom panaszra” – reagált zavarodott gúnnyal a bukott minisz­terelnök.

magyarhirlap.hu