Magyar előadás a szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon

2021. szeptember 9. 13:27

Kiállításokkal, műhelymunkákkal, könyvbemutatókkal és a legkisebbeknek szánt előadásokkal, köztük egy magyar produkcióval várja a közönséget szeptember 19. és 24. között a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán.

A rendezvény hat napján tizenkét előadás verseng a fődíjért, a Grand Prix-ért. Emellett díjat osztanak a legjobb előadásnak, a legjobb rendezésnek, a legjobb forgatókönyvnek, a legjobb zenének, a legjobb báboknak, a legjobb színészi vagy animátori játéknak, illetve különdíjat adnak az eredetiségért és fantáziáért. Kiosztják a Kis herceg-életműdíjat is, amelyet az idén Jovan Caran szerb színész, rendező, illetve Ljudmila Konsztantinova Hensze kazah bábtervező vehet át.



A produkciók Szerbiából, Magyarországról, Bulgáriából, Izraelből, Németországból, Csehországból, Oroszországból, Horvátországból, Brazíliából, Szlovákiából és Bosznia-Hercegovinából érkeznek a vajdasági városba.



A versenyprogramban ezúttal egyetlen magyar előadás szerepel. A győri Vaskakas Bábszínház a Vuk című előadással áll színpadra Szabadkán. Fekete István legismertebb műve látványos díszletek között mutatja be a kis róka felnövés-történetét.



Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be, az előadásokra és rendezvényekre a belépés díjtalan.



A Nyugat-Balkán egyik legjelentősebb nemzetközi gyermekszínházi fesztiváljának tartott rendezvényen az utóbbi huszonnyolc évben több mint ötven országból mintegy ötszáz együttes szórakoztatta a gyerekeket.



MTI