Átadták az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit

2021. szeptember 9. 13:58

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit csütörtökön a Parlamentben, az idén 38 pályázó 41 pályázata érdemelte ki a kitüntető címet, közülük többen nívódíjban és különdíjban is részesültek.

Latorcai János

Az ünnepségen Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázat fővédnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a magyar vállalkozások sikeresen alkalmazkodtak a koronavírus-járvány miatt megváltozott körülményekhez, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság újraindulása gyors és dinamikus volt.



Latorcai János kijelentette, az Érték és Minőség Nagydíj pályázat valódi értékmérő a szigorú elbírálási rendszerének köszönhetően, a díjazottak hozzájárulnak a magyar gazdaság sikeréhez, másokat értékteremtésre késztetnek.



Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen rámutatott arra, hogy a magyar agrárium bebizonyította, krízishelyzetben is képes folyamatosan termelni, az ország ellátását biztosítani.



Az agrártárca államtitkára hangsúlyozta, a kormány az elkövetkező években soha nem látott mértékű forrást biztosít vidékfejlesztésre, amelynek célja a vidéken élők helyzetének javítása, a helyben maradás elősegítése.



Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer alapítója elmondta: az idén 30 százalékkal nőtt a díjazottak száma, pályázatot az ország egész területéről és Erdélyből adtak be. Az idei díjazottak többsége kis- és középvállalkozás, de mikrovállalkozások is bizonyították, hogy képesek világszínvonalú termékek előállítására, szolgáltatásra - tette hozzá.



Az idén az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot - a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal Húskombinát Kft., a LEGRAND Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. írta ki 41 főcsoport több mint 100 témakörében - közölték a szervezők.



A közlemény szerint a pályázati rendszer ráirányítja a figyelmet a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalára, és elősegíti a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását. A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.



A nagydíjak mellett nívódíjakat és különdíjakat is átadtak.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíjat a Panyolai Szilvórium Zrt. érdemelte ki.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat a Natics Laboratories Kft. kapta a NATICS LA NUIT 0.05 százalék Retinal +C-vitamin szérum kifejlesztéséért.



Az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat az Edelholz Faipari Kft. és a Szalai Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. közösen benyújtott, Tömör tölgy feldolgozott faipari termékek megnevezésű pályázatért kapta.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíjat a NASTE BAU Kft. érdemelte ki a Tájépítés a parképítés önjáró kertészeti robotokkal a humánerőforrás kiegészítése és pótlása érdekében című pályázatáért.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje különdíjat a Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központ Analitikai Laboratóriuma érdemelte ki.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíjat a Bükki Gyógynövény Kft. és az erdélyi Pityóka Gyár SRL. kapta.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíjat Bartha Márton, az erdélyi mezőpaniti Therézia Prodcom Kft. alapító vezérigazgatója vehette át.



Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat a TV2 Hírigazgatóság műsorainak szerkesztőségei, a Kossuth Rádió aktuális műsorainak szerkesztősége, az ORIGO gazdasági szerkesztősége és a METROPOL szerkesztősége érdemelte ki.



MTI