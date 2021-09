Ukrajna további USA-fegyvereket kér

2021. szeptember 9. 14:40

Kijev igyekszik elérni, hogy az Egyesült Államok további támogatást nyújtson Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére - jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető hozzátette, hogy ebbe beleérti az ukrán fegyveres erők kiképzését és katonai felszerelések beszerzését is az Egyesült Államoktól.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt heti egyesült államokbeli látogatását értékelve Kuleba úgy vélekedett, hogy az "új szintre emelte" a két ország stratégiai partnerségét. A látogatás alatt az amerikai kormány újabb 60 millió dolláros katonai támogatást helyezett kilátásba Ukrajnának, egyebek között "a határai mentén jelentősen megnövekedett orosz katonai tevékenység, a kelet-ukrajnai tűzszünet megsértése, és egyéb provokációk miatt". A két ország védelmi miniszterei által Washingtonban aláírt dokumentum szerint ebben egyebek mellett újabb Javelin páncéltörő rakéták szállítása is szerepel.



Kuleba a tájékoztatón közölte, hogy Kijev készen áll a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus tárgyalásos rendezésében részt vevő, "normandiai négyeknek" nevezett országok - Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország - újabb külügyminiszteri szintű találkozójára, de egyelőre még Szergej Lavrov orosz külügyminiszter válaszára várnak. Reményét fejezte ki, hogy Lavrov "sűrű programjai között talál számára megfelelő időpontot", mert - mint mondta -, lenne miről tárgyalnia vele.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy augusztusban Oroszország felvette a szankciós listájára Kulebát. A lépést az ukrán külügyminiszter Moszkva "bosszújának" nevezte a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatért, amelynek nyitó csúcsértekezletén 46 ország képviseltette magát, köztük több állam-, illetve kormányfői szinten. A konferencia résztvevői támogatásukról biztosították Ukrajnát a Krím hovatartozásának kérdésében, és felszólították Oroszországot, hogy szüntesse meg a terület jogellenes annexióját. Németország kijelentette, hogy a Kuleba elleni orosz szankciók nem akadályozzák a normandiai formátumú miniszteri szintű ülések megtartását.



A külügyminiszter tájékoztatott arról, hogy még 159 olyan ukrán állampolgár tartózkodik a tálibok uralma alá került Afganisztánban, akik kérték hazaszállításukat. Közölte: Kijev dolgozik azon, hogy újabb repülőgépet indítson evakuálásukra. "Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy ezek az ukrán állampolgárok, akik evakuálást kértek, nem tartoznak olyan kockázati csoportokhoz, amelyeknek biztonságát valós veszély fenyegeti. Nem újságírók, nem nemzetközi szervezetek alkalmazottai vagy civil aktivisták" - fűzte hozzá.



Ukrajna eddig négy evakuációs járattal több száz embert menekített ki Afganisztánból, nemcsak ukrán, hanem más állampolgárságúakat is, köztük olyan afgán tolmácsokat, akik kanadai katonákkal dolgoztak együtt, és Kanada, valamint az Egyesült Államok kísérlete kimenekítésükre sikertelen volt - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.



MTI