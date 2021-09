Biden USA-elnök kötelezővé teszi a kormányzati dolgozók oltakozását

2021. szeptember 9. 17:22

Joe Biden amerikai elnök arra készül, hogy elnöki rendelettel kötelezővé tegye valamennyi amerikai szövetségi alkalmazott és a kormányzattal alvállalkozói viszonyban álló munkatárs számára a koronavírus elleni vakcina felvételét - jelentette a The Wall Street Journal című lap kormányzati forrásokra hivatkozva.

A védőoltást ezután nem lehet kiváltani rendszeres SARS-CoV-2 teszteléssel sem.



A várható intézkedés hozzávetőleg 2,1 millió szövetségi dolgozót érint, és része a Fehér Ház azon tervének, amelynek célja a koronavírus delta variánsa amerikai terjedésének megállítása, és az oltási hajlandóság megnövelése az Egyesült Államok lakossága körében.



Amerikai sajtójelentések szerint Biden elnök globális csúcstalálkozó megrendezését is tervezi. Ezt az ENSZ szeptemberi Közgyűlésének idején tartanák és célja a koronavírus okozta válságra adott kormányzati reakciók összehangolása és a fejlődő világ számára elérhető védőoltási készlet megnövelése.



A folyamatosan romló amerikai közegészségügyi és járványhelyzet miatt egyre nő a politikai nyomás Biden elnökön és a Fehér Házon. Szerdán a koronavírus okozta halálesetek egy hetes átlaga 1 524 volt az Egyesült Államokban, míg ugyanez a szám egy hónappal ezelőtt csak 509 volt. Számos tagállamban továbbra is alacsony az oltakozási hajlandóság, és továbbra is élénk vita zajlik a kötelező maszkviselés és a védőoltás kérdéséről.



Joe Biden júliusban már kiadott egy elnöki rendeletet arról, hogy a szövetségi kormányzati alkalmazottaknak vagy kötelezően fel kell venniük a védőoltást, vagy rendszeresen teszteltetniük kell magukat. Akkor több szövetségi ügynökség már bejelentette: a kötelező teszteket nem, csakis a védőoltásokat fogadja el munkatársaitól.

A szövetségi egészségügyi és emberi erőforrások minisztériuma például több mint 25 ezer alkalmazottjának kötelezően előírta a koronavírus elleni védőoltást, és hasonlóan kötelező oltakozást rendeltek el a Veteránügyi minisztériumnál, valamint a hadseregnél is.



MTI