Vezetési gyakorlat a Gidránokkal

2021. szeptember 10. 09:36

Az idén újonnan átadott harci támogató páncélozott járművekkel, a Gidránokkal - eredeti török nevén: Elder Yalcin - tartottak vezetési gyakorlatot az MH 25. Klapka György Lövészdandár 36. Páncéltörő-Rakétaosztályának katonái szeptember 7-én.

A Tatától néhány kilóméterre található gyakorlótéren végrehajtott kiképzés során a harcjárművek vezetőinek különféle akadályelemekből álló pályákat kellett teljesíteniük a Gidránokkal - mindezt természetesen minél gyorsabban.

A jármű biztonságos használata mellett a vezetési rutin fenntartása is a gyakorlat céljai között volt, mégpedig azért, hogy az akadálymentes közúti szakaszokon kívül, a különböző nehézségű terepen is megfelelő vezetési képességgel rendelkezzenek a járművezetők. Nemcsak a szintemelkedések jelentettek kihívást a sok helyen rendkívül egyenletlen tereputakon, hanem a kijelölt pályák éjszakai körülmények közötti teljesítése is. A katonáknak ugyanis teljes sötétségben is képesnek kell lennie a járművek biztonságos vezetésére fényszóró használata nélkül.

A Gidránok olyan fejlesztésű harci támogató eszközök, amelyeket kifejezetten a terep, minden elképzelhető akadályának leküzdésére alkalmas formában alkotott meg a gyártó. A tatai katonák folyamatos képzése rendkívüli jelentőségű a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként beszerzett, 21. századi technikai eszközökre.

Kozák Piroska százados

honvedelem.hu