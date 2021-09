EU – egyre többen követik a magyar migrációs politikát!

2021. szeptember 10. 14:55

Egyre többen követik a magyar migrációs politikát, és egyre többen merik hangoztatni, hogy nem helyeslik, ha az európai uniós intézmények túllépve a hatáskörüket beleavatkoznak tagállamok szuverén döntéseibe - írta az igazságügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Varga Judit rámutatott: a Brexit-tárgyalások egykori vezetője, az Európai Unió érdekeiért a végletekig küzdő Michel Barnier bejelentette, hogy még ebben a hónapban népszavazást kezdeményez a migráció kérdéskörében.



Ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök bledi felszólalásában hangoztatta egy héttel ezelőtt, úgy most Barnier szerint is a bevándorlás ügyében vissza kell adni a tagállamoknak jogi szuverenitásukat, hogy szuverén döntéseiket ne írhassa felül az Európai Unió Bírósága vagy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága - írta a miniszter.



Úgy fogalmazott: "egyre többen merik hangoztatni, hogy nem helyeslik, ha az uniós intézmények túllépve a hatáskörüket beleavatkoznak tagállamok szuverén döntéseibe."



A tervezett népszavazás nyomán Franciaországban is felismerhetik, hogy a migráció kérdésében a hatásköröket vissza kell adni a tagállamoknak - tette hozzá Varga Judit.



Kiemelte, Magyarország kezdettől fogva fenntartja, hogy a bevándorlók betelepítése egyenlő Európa kulturális önfeladásával. Ennek érdekében épült fel a déli határzár és ennek szellemében kértük ki a magyar emberek véleményét népszavazás útján - mutatott rá Varga Judit.



Azt írta, "akkor mindkét esetben támadást indítottak ellenünk, ma már azonban egyre többen látják be, hogy Magyarország helyesen döntött. Sőt ma már utánunk csinálnák."

MTI