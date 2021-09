Potápi: soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket

2021. szeptember 10. 15:53

Soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a felvidéki Pogrányban, ahol ünnepi beszédet mondott a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával elkészült pogrányi tájház ünnepélyes átadásán.

Pográny ősi magyar címere

Ünnepi beszédében az államtitkár a magyar kormány nemzetegyesítő munkájáról és annak közösségerősítő hatásairól szólt, rámutatva: valószínűleg nincs olyan magyarok lakta település a Felvidéken sem, amely valamilyen módon ne élvezné a magyar kormány ilyen jellegű támogatását. Utalva arra, hogy Pográny a magyarság szempontjából már szórványvidéknek számít, hangsúlyozta: soha nem szabad feladni a szórványvidéket, mert annak feladását a tömbmagyar vidékek feladása követhetné.



Potápi Árpád János a Zoboraljáról szólva rámutatott: néprajz tekintetében egy kiemelkedő régióról van szó, ahol a közösség sokat tesz hagyományai megtartásának érdekében. Hozzáfűzte: bízik benne, hogy a most átadott tájház ösztönző hatású lesz a környékbeli települések magyarsága számára is, hogy megéljék, megtartsák és átadják kultúrájukat a következő nemzedékeknek is.

A mintegy felerészt magyarok lakta Pográny a zoboralji magyar nyelvsziget központi részén fekszik, Zoboralja egyik legősibb települése.



Pogrányban korábban is működött tájház, azonban évekkel ezelőtt épület nélkül maradt, ezt a hiányosságot sikerült most orvosolni, oly módon, hogy a legnagyobb felvidéki magyar kulturális és közéleti szervezet, a Csemadok a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának segítségével egy másik ingatlant vásárolt, amelyben a tájházon kívül egy állandó kiállításnak, előadóteremnek, irodának és egy gyermek- és kézműves foglalkozásokra alkalmas műhelynek teret adó helyszínt is kialakítottak. Az államtitkárság az ingatlan megvásárlása, felújítására és eszközbeszerzésre mintegy 30 millió forint támogatást nyújtott.



Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke az ünnepélyes átadón mondott beszédében a helyi és az egész felvidéki magyar közösség nevében köszönetet mondott az intézmény megújulására nyújtott magyar kormánytámogatásért. Rámutatott: a hasonló intézmények megléte és működtetése rendkívül fontos a helyi magyar közösségek megtartásának szempontjából, tekintve, hogy a hasonló intézmények - főként a szórványvidéken, de a még tömbmagyarnak számító területeken is - kulturális szerepük mellett a helyi közösségek találkozóhelyeinek feladatát is ellátják.

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Bencz Margit, a Csemadok nyitrai területi választmányának elnöke, Presinszky Laura polgármester és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával elkészült tájház átadásán a felvidéki Pogrányban (Pohranice) 2021. szeptember 10-én. MTI/Komka Péter



Potápi Árpád János a délután folyamán még egy másik megújított intézményt is átad a Felvidéken, a szintén államtitkárságának támogatásával megújult Zselízi Magyar Házat. A Csemadok tulajdonában lévő épületnek a felújítására közel 18 millió támogatást biztosított a magyar kormány. A helyi magyarság központjaként működő intézményben 12 szervezet tevékenykedik, többszáz fős tagsággal.

