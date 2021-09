Gulácsi Péter és Manuel Neuer kézfogását várja Németország

2021. szeptember 11. 09:10

Több szempontból is különleges a Bundesliga negyedik fordulójának rangadója, az RB Leipzig–Bayern München összecsapás, amelyre szombaton 18.30-kor kerül sor (tv: Arena 4). Különleges Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer és Gulácsi Péter miatt is.

Kezdjük utóbbival, hiszen nekünk, magyaroknak kétségkívül a lipcseiek kapusa a legfontosabb. Az RB Leipzig honlapjának tájékoztatása szerint semmi akadálya annak, hogy Gulácsi Péter pályára lépjen a Bayern ellen, ami az Albánia elleni vb-selejtezőn kapott agyrázkódása miatt lehetett kétséges.

Ezek szerint minden rendben a 31 éves kapussal, akit csütörtökön hirdettek ki az új csapatkapitánynak a klubnál, így az egész Németország által várt rangadó elején ő foghat kezet a bajorok kapitányával, Manuel Neuerrel.

Azért volt szükség új csapatkapitányra Lipcsében, mert a korábbi vezér, Marcel Sabitzer az átigazolási idény hajrájában 15 millió euró fejében a Bayernbe igazolt. Ezzel meg is érkeztünk a meccs különlegességeinek második pontjához. Az osztrák középpályás, aki 229 meccsen 52 gólt és 42 gólpasszt jegyzett a Leipzigben, volt csapata ellen, az eddigi hazai pályáján, a Red Bull Arénában debütálhat a müncheniek mezében.

Gulácsi Péter már jól van – Kép: Matthias Rietschel

Feltéve, hogy Julian Nagelsmann, a bajorok vezetőedzője úgy dönt, hogy pályára küldi Sabitzert. A 34 éves szakembernek is különleges lesz ez a meccs, hiszen a nyáron is a Leipziget hagyta el a rekordbajnok kispadjáért, így Nagelsmann is most találkozik először volt csapatával. Ráadásul a pontszerzés szinte kötelező neki, hiszen a két csapat eddigi 12 egymás elleni mérkőzéséből hét bajor győzelem és négy döntetlen mellett csupán egy lipcsei siker született.

A hazaiak eddig keresik önmagukat az új edző, a Salzburgból érkezett Jesse Marsch irányításával. Három forduló alatt már kétszer kikapott a Leipzig, az eddigi egyetlen győzelmét a Stuttgart ellen (4-0) aratta Szoboszlai Dominik vezérletével, aki két gólt szerzett azon a találkozón. A zsinórban kilenc bajnoki címnél tartó bajorok ellen ő és a magyar válogatott harmadik lipcsei tagja, Willi Orbán is nagy kihívás előtt áll. Ahogy az egész RB Leipzig.

– Nem tudtuk megnyerni az eddigi összes meccsünket, ezért van rajtunk nyomás – ismerte el Jesse Marsch. – Ugyanakkor félelem nélkül és maximális önbizalommal fogunk játszani, csak így érhetünk el jó eredményt. A Bayern ellen nem veszíthetünk. Ezek a meccsek mindenkinek lehetőséget adnak, hogy megmutassa magát.

A Bundesliga többi magyarja közül Sallai Roland a Köln ellen folytathatja jó formáját a Freiburgban, hiszen az előző két fordulóban gólt, illetve gólpasszt jegyzett. Szalai Ádám volt klubja, a Hoffenheim otthonában lép pályára, amely ellen már négy gólt szerzett korábban.

A Bochum–Hertha meccsből pedig magyar rangadó válhat, ha a hazaiaknál Novothny Soma végre debütál az élvonalban a Dárdai Pál vezette, egyedüliként pont nélküli berliniek ellen. Itt nagy kérdés, hogy a magyar edző hogyan tudta összekapni csapatát a válogatott meccsek miatti szünet alatt.

A legutóbbi, Bayern elleni 5-0-s vereség után Dárdai kiborult, a távozását is belengette. Ezután a Hertha sportigazgatója, Fredi Bobic kijelentette, nem volt jó dolog a berlini klublegenda nyilvános kifakadása, de egyben meg is erősítette őt a helyében. Mindenesetre különösen fontos lenne a Herthának a pontszerzés.

Bundesliga, 4. forduló, magyar érdekeltségű meccsek, szombat: Freiburg–Köln 15.30, Hoffenheim–Mainz 15.30, RB Leipzig–Bayern München 18.30, vasárnap: Bochum–Hertha 17.30.

magyarnemzet.hu