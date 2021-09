Brutálisan összevertek egy 12 éves fiút egy lepsényi iskolában

2021. szeptember 11. 09:53

Szinte eszméletlenre vertek egy 12 éves fiút egy lepsényi iskolában - írja a feol.hu. A lapnak a fiú nagymamája azt mondta: délután két órakor unokája - akit ő nevel - visszaindult az iskolába ebédelni, ahol négy lebukott, idősebb iskolatársa nekiesett az intézmény ebédlőjében. Miután a kisebb testvérei hazasegítették, elmesélte a történteket, hogy ütötték és rugdosták. Alig volt már magánál, amikor az egyik konyhás fenyegetésére, hogy odahívja az igazgatónőt, ha nem fejezik be a verést, abbahagyták az ütlegelést.

Nikolics Vilmosné szerint nem ez volt az első eset, hogy bántották az unokáját – Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Senki nem sietett Martin segítségére, felügyelő tanár nem tartózkodott az épületben. A nagymama egyből Polgárdiba ment vele az ügyeletre, hogy ellássák sérüléseit. Állítása szerint onnan egyből beküldték a Siófoki Kórházba az unokáját, ahol bent is tartották éjjelre. Csütörtökön reggel, amikor a család meglátogatta, már nyakmerevítő is került Martinra, illetve közölték velük, hogy még egy éjszakára biztosan bent kell maradnia.

A nagymama azt mondta: nem először fordult elő, hogy hasonló miatt az ügyeletre kell vinnie unokáját, ám ez volt eddig a legsúlyosabb eset. Korábban ugyanez a négyfős társaság fejbe rúgta a fiút. Azt mondja, akkor is és most is jelezte a történteket az iskola vezetőségének, ám a sajnálatnyilvánításon kívül nem tettek mást.

Az iskola igazgatónője nem akart a Feolnak nyilatkozni. A nagymama feljelentést tett a Siófoki Rendőrkapitányságon, akik továbbították az ügyet a Fejér megyeieknek.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója a Feol-nak máshogy mesélte el a történetet. neki az intézmény vezetése azt mondta: az ebédlőben a tanulószoba idején 4 felső tagozatos diák között szóváltás alakult ki, majd az udvaron megdobálták egymást almával. Az épületbe visszatérőben az egyik lakásotthonban élő diák adott egy pofont 6. osztályos társának. A pedagógusok jelen voltak és közbeavatkoztak, és állítólag nem láttak sérülésre utaló nyomokat a gyereken.Sem az intézmény, sem a Tankerületi Központ nem kapott hivatalos értesítést az orvosoktól vagy a nevelőtől eddig.

"Az intézményvezető ki fogja vizsgálni az ügyet. A Székesfehérvári Tankerületi Központ azonnal elindította az eset munkáltatói kivizsgálását. A köznevelési törvény értelmében valamennyi nevelési-oktatási intézmény köteles védelmet nyújtani tanulói számára a lelki és fizikai bántalmazással szemben. Ennek jegyében az iskolának vizsgálnia kell a kötelességszegést elkövető tanulók felelősségét, és indokolt esetben fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíti a bizonyítottan vétkes tanulókat" – mondta a tankerületi igazgató.

origo.hu; feol.hu