Hollik: már több mint 200 ezren aláírták a kormánypártok petícióját

2021. szeptember 11. 10:26

Az eltelt szűk tíz napban már több mint 200 ezren aláírták a kormánypártok által indított Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíciót - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton.

Hollik István a petíció II. kerületi aláírásgyűjtő helyszínén, a Fény utcai piacnál tartott sajtótájékoztatóján felidézte: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje nemrég arról beszélt, sajnálja a Fidesz aktivistáit, akiknek egyedül kell árválkodniuk az aláírásgyűjtő standok mellett.



Ez egyrészt azt mutatja, a baloldal továbbra is ádáz harcot folytat a valóság ellen, a valóság nem zavarja meg őket a tisztánlátásban - fogalmazott. Másrészt azt mutatja, hogy úgy látszik, Gyurcsány Ferenc családjában hagyomány a hazudozás - tette hozzá.



Hollik István kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy tíz napja indították a petíciót, és ez alatt az idő alatt több mint 200 ezer aláírást gyűjtöttek.



Szűk tíz nap alatt több aláírást gyűjtöttek, mint a baloldal a "Gyurcsány-show" keretében eddig összesen - jegyezte meg.



A kommunikációs igazgató szerint az összegyűjtött aláírások száma azt mutatja, hogy még sokan vannak, akik emlékeznek a 2010 előtti időszakra, arra, hogy Gyurcsány Ferenc akkor hogyan hazudott a magyar embereknek. Több mint 200 ezren vannak, akik csatlakoztak a petícióhoz azért, mert nem akarják, hogy a baloldal visszatérjen a hatalomba és "egy pillanat alatt romba döntsék, amit eddig elértünk" - fogalmazott a kormánypárti politikus.



A sajtótájékoztatón Gór Csaba, a Fidesz-KDNP jelöltje arról beszélt, bár sokan azt mondják, "Buda elesett" és baloldalivá vált, a valóság ezzel szemben az, hogy a II. kerületben is nagyon sokan aláírták a petíciót, Pesthidegkúton "kígyózó sorban" írják alá a petíciót az emberek, és ugyanez igaz a belbudai aláírásgyűjtő pontra is.



MTI