Százéves jubileumát ünnepelte a Jászok Egyesülete

2021. szeptember 11. 16:42

Alapításának századik és újjáalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepelte az elszármazott és az otthon jászságiakat összekapcsoló Jászok Egyesülete szombaton Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

Miközben a Trianon csapásai alatt megrogyott ország igyekezett talpra állni, a Budapesten élő jászok 1921-ben, elhatározták, hogy létrehoznak egy olyan szervezetet, amely gyámolítja a fővárosba került jász fiatalokat. Azonban 1946-ban a feloszlatás lett a sorsa e szervezetnek is, mint annyi másiknak - mondta a díszünnepségen a Jászok Egyesületének elnöke.



Dobos László felidézte, hogy az egyesület 1991-ben alakult újjá, azzal céllal, hogy összekapcsolja az elszármazottakat és az otthon maradottakat, azóta is kiadványokat jelentet meg, rendezvényeket szervez: a következő Jász Világtalálkozót például 2022-ben rendezik meg Jánoshida önkormányzatával közösen.



Rédei István, a CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója a szülőföld köszöntését elhozva tisztelgett az egyesület alapítói és újraalapítói előtt.



A Jászság számára nagyon sokat jelent az egyesület működése - hangsúlyozta, hozzátéve: továbbra is tenni kell a jász érték megőrzéséért, ápolni kell a jászok összetartozását, függetlenül attól, hogy hol élnek.



A díszünnepségen adták át az egyesület elismerő okleveleit és a Jászságért Díjakat is. A 2020. évi Jászságért Díjat a kuratórium megosztva Körei-Nagy József jogász, gépészmérnöknek és feleségének, Körei-Nagy Katalin ügyvédnek ítélte oda, a 2021-es díjazott Dávid Sándor fafaragó népi iparművész.



Az ünnepséget megelőzően a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán katonai tiszteletadással és koszorúzással emlékeztek a hazáért vérükkel adózó jász katonaősökre.



Koszorút helyezett el Dobos László mellett Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, az egyesület tagja; Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke; Dávid Sándor és Csikós Miklós emeritus jászkapitányok a Jászkun Kapitányok Tanácsa képviseletében; Eszes Béla polgármester Jánoshida képviseletében, valamint Szüle Katalin, az egyesület Jászságért-díjas tagja Jászkisér képviseletében.

MTI