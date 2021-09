Vitézy Dávid: A hazudozást nem szeretem

2021. szeptember 11. 22:31

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója kommentháborúba keveredett, mert baloldali vezetőktől származó hamis információk alapján hozzászólók a posztja alatt bírálták a Tarlós-korszak buszbeszerzéseit. Vitézy Dávid helyesbítette a baloldal rágalmait és hozzátette: a hazudozást nem szereti. Ezzel egy időben a fővárosi kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltotta a BKV 13 autóbuszának és öt trolibuszának közúti közlekedését műszaki hibák miatt.

„Nem szoktam offtopik témákra reagálni a kommentsávban, de ezt a hazudozást nem szeretem” – kezdte cáfolatát Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója arra reagálva, hogy az elmúlt tíz évben Tarlós István hagyta lepusztulni a BKV buszparkját.

Vettünk nagy levegőt és lecseréltük a buszok felét, ezer darab fölötti számú harmincéves kohószökevényt örököltünk 2010-ben. A gazdasági világválság közepén, egy nyakig eladósodott és a bankok felé teljesen hitelképtelen BKV-val és a mainál sokkal rosszabb anyagi helyzetben lévő fővárossal lecseréltünk 500+ darab buszt vadonatújra szolgáltatásvásárlás útján, amit hozzáteszem, a főváros most, 2019 óta is megtehetett volna, senki és semmi nem akadályozta meg benne, se a kormány, se – látva a 14 éven aluliak utazási kedvezményét – a közlekedésszervezői forráshiány – helyesbített Vitéz, aki hozzáfűzte: a fentieken túl a Volánbusz segítségével lecserélték az agglomerációs flottát és – bár nem volt tökéletes megoldás, de a kohószökevényeknél sokkal jobb – százszámra jöttek alacsony padlós használt buszok is.

„Hogy van még teendő, az nem kérdés – már csak azért is, mert a buszok minden évben öregednek –, de egyrészt a mai helyzet sokkal jobb, mint a tíz évvel ezelőtti volt, másrészt nem igaz, hogy a főváros eszköztelen lenne a buszok cseréjében” – magyarázta a BKF vezérigazgatója.

A Karácsony Gergely vezette főváros a buszok cseréje helyett mégis a 14 éven aluli diákok ingyenes utazását vezette be, amely a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint hamar pénzügyi válságba sodorhatja a fővárosi közlekedési céget, amely járatritkításokhoz vagy jegyáremelkedéshez vezethet, ugyanis a kieső bevételt is finanszírozni kell más forrásokból.

Közben a Budapest kormányhivatala azonnali hatállyal megtiltotta a BKV 13 autóbuszának és öt trolibuszának közúti közlekedését műszaki hibák miatt. A hivatal tájékoztatása szerint szeptember 6-án és 7-én négy BKV-telephelyen tartottak ellenőrzést.

A 46 vizsgált jármű negyven százaléka volt alkalmatlan, nem egy esetben kifejezetten veszélyes közúti közlekedésre. Többek között nem megfelelően működő fékberendezés, a futómű és a kormányberendezés hibája miatt hozta meg döntését a kormányhivatal.

Ezek mellett környezetszennyező működésre – olajszivárgás – is fény derült, és előfordult, hogy egy járműnél több súlyos műszaki problémát is felfedeztek az ellenőrök. A vizsgálatot követően a hatóság a közlekedők biztonságáért elrendelte a járművek javítását és műszaki felülvizsgálatát.

Megjöttek a tisztán elektromos vadonatúj Citaro buszok

A Volánbusz Zrt. bemutatta a budapesti agglomerációba érkezett vadonatúj, kék, alacsony padlós Mercedes eCitaro elektromos buszokat. A negyven elektromos busz beszerzését a kormányzati Zöldbusz program finanszírozza, a pályázatot Fürjes Balázs és Menczer Tamás államtitkárok kezdeményezték a Budakeszire és Budaörsre közlekedő buszpark zöldítése érdekében. A beszerzés értéke 8,1 milliárd forint. Ez Magyarország legnagyobb tisztán elektromos buszflottája.

MNO