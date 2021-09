A megemlékezés sem telt el Biden és Trump szócsatája nélkül

Feszült pillanatban emlékezett az Egyesült Államok és a világ a húsz évvel ezelőtti terrortámadásokra, hiszen az évforduló egybeesett az afganisztáni kivonulás végjátékával. A megalázó vereség a táliboktól, a kabuli repülőtéren kialakult káosz, az utolsó napokban 13 újabb amerikai életet követelő merénylet megkérdőjelezte, hogy volt-e értelme a George W. Bush által meghirdetett terrorellenes harcnak, az elmúlt két évtized gyilkos küzdelmének. Az amerikaiak szerint inkább nem, a friss felmérések eredményei alapján a megkérdezettek majd kétharmada szerint nem érte meg az afganisztáni beavatkozás. A kudarcot Joe Biden is megérezte, népszerűsége meredeken zuhant lefelé. A YouGov legújabb közvélemény-kutatása szerint az amerikai elnök elutasítottsága 49 százalékon áll, míg elfogadottsága 39 százalékon, még a demokraták közül is mind többen fordulnak el tőle. Ebben a helyzetben várható volt, hogy mindkét fél megpróbálja politikai haszonszerzésre is felhasználni a megemlékezéseket.

Joe Biden a terrortámadások mindhárom helyszínét felkereste, New Yorkban a first ladyvel és két korábbi demokrata elnökkel, Barack Obamával és Bill Clintonnal együtt tisztelgett. Beszédet azonban sehol nem mondott, csupán egy előre rögzített videóban szólt a nemzethez. Ennek legfőbb üzenete az volt, hogy 9/11 legnagyobb tanulsága, hogy az Egyesült Államok legfőbb ereje és nagysága az egységében rejlik.

A gondolat nem új: emlékezetes, hogy már beiktatásakor tartott beszédét is arra húzta fel, hogy új egységet teremt az országban.

Ezzel pedig arra a demokraták által gyakran megfogalmazott bírálatra is utalt, hogy Donald Trump és a republikánusok megosztják az embereket.

A tervek szerint Donald Trump is megjelenik szombaton a Ground Zero emlékhelyen, azonban a hivatalos megemlékezésen nem vett részt, így útja nem keresztezte Joe Bidenét, akinek győzelmét azóta sem ismerte el. Az előző elnök sokkal kendőzetlenebbül fogalmazta meg véleményét. Korábban ő is egy előre rögzített videóval üzent – mivel azonban a közösségi média letiltotta, ezt saját fiókjában nem hozhatta nyilvánosságra –, amelyben főként utódját bírálta. Szemére vetette az afganisztáni kivonulás kudarcát: az amerikai életeket követelő terrortámadást, hogy több milliárd dollárnyi hadi felszerelés jutott a tálibok kezére egyetlen puskalövés nélkül.

Az ország vezetője bolondot csinált magából! – fakadt ki.

„A háború huszadik évének a győzelemről, a büszkeségről, az erőről kellett volna szólnia. Ehelyett Joe Biden és inkompetens adminisztrációja megadta magát és veszített” – folytatta.

A videón kívül egy reklámfilmet is nyilvánosságra hozott, melyben archív felvételekkel és egy korábbi, még elnökként tartott beszédével rótta le kegyeletét. Sőt, egy bokszmeccs előtti sajtótájékoztatón, amelyen kommentátorként vesz részt szombat este, arra a kérdésre, hogy kivel csapna össze, ha bokszolnia kellene, azt válaszolta: Valószínűleg a legkönnyebb ellenfelem Joe Biden lenne, mert nagyon, nagyon gyorsan kiütném. Nagyon, nagyon gyorsan.

Emlékeztetett arra is, hogy még Barack Obama alelnökeként Joe Biden egyszer 2016-ban azzal viccelődött, szívesen lerendezné a dolgokat az edzőerem mögött.

– Nagyon nagy baj lett volna, ha megteszi. Nem, azt hiszem Bident kiütném az első néhány másodpercben – élcelődött a volt elnök.

A kis politikai szópárbajnak nyoma sem volt az utcákon, az amerikaiak az áldozatok emlékét tiszteletben tartva, az ilyenkor megszokott módon békés gyászban rótták le kegyeletüket.

