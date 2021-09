Minszk egymilliárd dollárért készül fegyvert vásárolni Moszkvától

2021. szeptember 12. 18:49

Fehéroroszország egymilliárd dollárért vásárolna fegyvert Oroszországtól, tárgyalások folynak Sz-400-as légvédelmi rendszerek beszerzéséről is - közölte Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki vasárnap Junusz-Bek Jevkurov orosz védelmiminiszter-helyettes társaságában tekintette meg a Zapad-2021 fedőnevű, orosz-fehérorosz hadgyakorlat egyik szakaszát a fehéroroszországi Obuz-Lesznovszkij-i lőtéren.

Lukasenka a BelTa hírügynökség szerint kijelentette, hogy az Sz-300-as rendszerek teljes mértékben lefedik Fehéroroszországot nyugat felől, de "megjelent nálunk a déli irány is". Ez alatt a fehérorosz vezető Ukrajnát értette. Fontosnak nevezte a közös orosz-fehérorosz hadgyakorlatot, amely megfogalmazása szerint a Nyugatnak a két ország ellen "folytatódó hibrid agressziója" közepette zajlik.



A Kreml közölte, hogy Putyin hétfőn a Nyizsnyij Novgorod megyében található Mulino lőtéren személyesen szemléli majd meg a Zapad-2021 fő szakaszát. Ennek során az orosz fegyveres erők örmény, fehérorosz, indiai, kazah, kirgiz és mongol csapatokkal együttműködve gyakorolják majd az ellenséges támadás visszaverését, a manőverező védekezést, a koncentrált tűzcsapást és egy feltételezett ellenséges csoport betörésének legyőzését.



A múlt péntektől csütörtökig tartó idei gyakorlatra 200 ezer főnyi személyi állományt, mintegy 80 repülőgépet és helikoptert, valamint 760 haditechnikai eszközt, köztük 290 harckocsit, 240 ágyút, rakétavetőket és aknavetőket, valamint 15 hajót is mozgósítottak. Fehéroroszországba mintegy 2500 orosz katonát vezényeltek át.



A hadgyakorlat forgatókönyve az orosz védelmi minisztérium szerint a nemzetközi helyzet súlyosbodására és az orosz-fehérorosz szövetségi állam elleni esetleges agresszióra adott válaszlépéseket tartalmaz. Az orosz és a fehérorosz katonai vezetés korábban többször is hangsúlyozta, hogy a manőverek védelmi jellegűek. A moszkvai katonai tárca vasárnapi közlése szerint a gyakorlaton részt vevő csapatok várhatóan október közepén térnek vissza állomáshelyükre.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap közölte, hogy Putyin személyesen szándékozik felkeresni Minszket a Független Államok Közösségének (FÁK) október 15-re kitűzött csúcstalálkozója alkalmából.



Putyin és Lukasenka csütörtökön a Kremlben jelentette be, hogy megállapodtak a két állam integrációjának mind a 28 szövetségi programjáról, köztük a "közös védelmi térség" kialakításáról is. Egy nappal később Minszkben a két ország kormánya jóvá is hagyta a programokat, amelyeket a szövetségi állam Legfelső Államtanácsa az előzetes tervek szerint november 4-re kitűzött ülésén hagyja majd jóvá, a két elnök részvételével.



Putyin a jövő héten részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) dusanbei csúcsértekezletén.



MTI