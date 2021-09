Áder János különleges kötettel ajándékozta meg Ferenc pápát

2021. szeptember 13. 12:05

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából Budapestre látogató Ferenc pápát Áder János köztársasági elnök a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai közreműködésével készült, angol nyelvű Heroes Among Us. 50 True Stories of Brave Hungarians in the 20th Century című kiadvánnyal is megajándékozta.

Az államfő a kötet előszavában ajánlja az olvasóknak a 20. századi totális diktatúrák magyar hőseit bemutató életpályákat, amelyekben több világi és egyházi személy is helyet kapott, így Mindszenty József, Regőczi István, Salkaházi Sára, Gulyás Lajos, Mansfeld Péter, Richter Gedeon, Szent-Györgyi Albert. (A könyv a Magyar Hősök. Elfeledett életutak a 20. századból című magyar nyelvű kiadvány alapján készült.)

Nemzeti Emlékezet Bizottsága