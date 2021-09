Gulyás Gergely reméli, hogy nemsoká Mindszenty József boldoggá avatása következik

2021. szeptember 13. 13:58

Stefan Wyszynski lengyel bíboros után remélhetőleg Mindszenty József hercegprímást is előbb-utóbb boldoggá avatják, a két személyiség szerepe számtalan hasonlóságot rejt magában - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Varsóban. Stefan Wyszynski varsói boldoggá avatásáról, amely szertartáson előző nap részt vett, Gulyás Gergely az MTI-nek nyilatkozva rámutatott a lengyel és magyar történelem közötti párhuzamokra, és kiemelte a katolikus egyház, ezen belül Wyszynski bíboros jelentőségét az újkori lengyel államiság alakításában, a lengyelek hite, történelmi tudata megtartásában. Azon reményét fejezte ki, hogy "előbb-utóbb Mindszenty bíboros boldoggá avatása is megtörténhet".

Mindszenty bíboros kitartása és szembenállása a kommunista hatalommal a magyar egyház számára is nagy megerősítést jelentett, "talán kevésbé szerencsés életúttal" mint Wyszynski esetében, de hasonló időszakban - idézte fel Gulyás. Aláhúzta: a két személyiség életpályája, a kommunizmussal szembeni példás helytállásuk számtalan hasonlóságot rejt magában. Megjegyezte: igaz, hogy Mindszenty "nem volt olyan szerencsés, hogy saját hazájában úgy haljon meg, hogy magyar pápa van Szent Péter székében", ami Wyszynski bíborosnak megadatott.

Ezzel Gulyás Gergely arra utalt, hogy Wyszynski a kommunizmus idején nem került külföldi száműzetésbe, és életében Szent II. János Pál lépett a pápai trónra. Hivatalos varsói megbeszéléseiről a miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a két kormány közötti kapcsolat kiváló, "a közös értékek és érdekek is arra indítanak bennünket, hogy az Európai Unió keretein belül és attól függetlenül is a legszorosabban működjünk együtt egymással". A lengyel partnerek köszönetet mondtak a magyar kormány legutóbbi, Lengyelország melletti kiállásáért az uniós színtéren - közölte Gulyás, hozzátéve: Varsó az utóbbi években már többször megbizonyosodott róla, hogy számíthat Magyarországra, amint Magyarország is számíthat a lengyel kormányra.

MTI