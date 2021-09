Csökkent a KGFB átlagdíj, főként Budapesten

2021. szeptember 13. 15:00

Kilenc százalékkal esett a budapesti személyautók átlagos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állománydíja az idei II. negyedévben 2020 azonos időszakához képest. A Budapesten kívüli állomány minimális növekedésével együtt az országos díjszint két százalékkal 44 ezer forintra mérséklődött, mely 2 ezer forinttal alacsonyabb az előző negyedévinél. Két év után azonban újra növekedésnek indult a kárráfordítás, ám csak a következő negyedévek döntik el, hogy trendfordulóról van-e szó – olvasható az MNB friss negyedéves KGFB-indexében. A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak (KGFB) átlagos állománydíja 2021. II. negyedévének végén 44 ezer forintra csökkent az előző negyedévben mért 46 ezer forintról – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves KGFB-indexéből.

Az előző év azonos időszakához képest országos szinten 2 százalékkal mérséklődtek a díjak, ami a budapesti személyautók átlagdíjának 9 százalékos esésének és a fővároson kívüli díjszint enyhe, 1 százalékos növekedésének együttesével magyarázható. A változás azért is érdekes, mert a fővárosi autókhoz (a koronavírus-járvány forgalom- és kárcsillapító hatásai ellenére) mindeddig nem „ért el" a díjcsökkentés. Az egyéb járműkategóriákban nem történt egységes díjváltozás: míg pl. a nehéz pótkocsiknál és taxik esetében (a flottás és az egyéni díjaknál is) csökkenés látható, a vontatók, motorkerékpárok és segédmotorok díjai emelkedtek. Egyetlen járműkategórián belül is lehetnek különbségek: az egyedi buszok díja a vizsgált időszakban jelentősen mérséklődött, míg a flottásoké megugrott.

A személyautóknál mintegy két év után az idei II. negyedévben növekedésnek indult (2 százalékkal) a biztosítói kárráfordítások aránya. Ennek és az átlagos díjszint csökkenésének köszönhetően csökkent (a két mutató hányadosaként) az MNB által számított – az adóhatással pontosított – Korrigált díjindex. A növekvő kárráfordítás kapcsán egyelőre még korai trendfordulóról beszélni, a tisztább képhez a következő negyedévek adatai lesznek majd szükségesek. A jegybank 2021-től negyedévente teszi közzé a KGFB díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosító adatszolgáltatáson alapuló tételes KGFB szerződés- és káradatbázis (KKTA) adatainak segítségével.

Az MNB honlapján a külön e célra létrehozott felületén színes infografika segítségével mutatja be a friss adatokat, amelyek 2016 I. negyedévéhez viszonyítva jelzi a személygépkocsik díjszint változását, illetve információt ad a negyedéves elmozdulásokról is. A KGFB index rendszeres publikálása az átláthatóság növelését és a verseny élénkülését segíti elő. A most közzétett friss adatok (is) az átlagos változást mutatják, az egyedi KGFB-szerződéseknél ettől eltérhetnek a díjváltozások. Ha egy ügyfél a folyamatokat, s egyedi szerződését áttekintve esetleg nincs megelégedve KGFB díjával vagy/és a szolgáltatás minőségével, szerződéskötési évfordulóján lehetősége van a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére.

Magyar Hírlap