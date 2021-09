A brit-magyar diplomáciai kapcsolat első évszázada

2021. szeptember 14. 08:46

Nagyszabású ünnepi rendezvényt tartottak hétfő este Londonban az Egyesült Királyság és Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének századik évfordulója alkalmából.

A londoni magyar nagykövetség által szervezett fogadás résztvevőihez videóüzenetet intézett Károly trónörökös, II. Erzsébet királynő fia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója.



Károly magyarul köszönt a jelenlévőknek, gratulált és jókívánságait fejezte ki Áder János köztársasági elnöknek és a magyar népnek az évforduló alkalmából.



A walesi herceg hangsúlyozta: nagyon reméli, hogy Magyarország is részt vesz az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség eróziója jelentette kettős válság leküzdésében.



A trónörökös kiemelte: két olyan egzisztenciális veszélyről van szó, amelynek sürgető mivoltára ő személyesen immár negyven éve igyekszik felhívni a figyelmet.



Az Egyesült Királyság és Magyarország barátságának legfontosabb eleme a két nép közötti kapcsolat, és ennek része az is, hogy a Kárpát-medencén kívül az Egyesült Királyságban él a legnagyobb létszámú, Magyarországon született magyar közösség - hangsúlyozta Károly herceg.



A brit trónörökös a két nép közötti kapcsolat legszimbolikusabb alkotásának nevezte a budapesti Lánchidat. Kiemelte, hogy a hidat az angol William Tierney Clark tervezte, és építését a skót Adam Clark irányította, Széchenyi István kezdeményezésére, aki az angliai mintájú lóversenysportot is meghonosította Magyarországon.



A walesi herceg felidézte, hogy néhai édesapja, az életének századik évében idén elhunyt Fülöp edinburghi herceg háromszor is járt Magyarországon fogathajtó és egyéb lovasversenyek résztvevőjeként.



Fülöp herceg a királynő kíséretében 1993-ban is Magyarországra látogatott, és ez a királyi látogatás annak elismerése volt, hogy Magyarország 1989-ben sikeres rendszerváltást hajtott végre - fogalmazott a trónörökös.



A rendezvényen a magyar kormányt Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára képviselte. Az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a két ország kulturális kapcsolatai a diplomáciai viszony száz évvel ezelőtti kezdeténél sokkal régebbre nyúlnak vissza.



"A művészet, a kultúra területén itt vagyunk Nagy-Britanniában, nagyon bízunk abban, hogy gazdasági értelemben Nagy-Britannia erőteljesebben jelen lesz majd Magyarországon" - fogalmazott az államtitkár.



Fekete Péter elmondta: azzal, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, Magyarország nagy partnert vesztett. "Hiszem azonban, hogy a kulturális élet területén meg tudjuk tartani a kapcsolódási pontokat, és hiszek abban is, hogy a Nagy-Britanniában élő nagyvárosnyi magyar is megtalálja e kulturális kapcsolódási pontokat" - mondta az államtitkár.



Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete az évfordulós rendezvényen az MTI-nek elmondta: a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) szükségszerűen megjelentek olyan akadályok a kereskedelemben, amelyekkel korábban nem kellett számolni, de a két ország közötti kereskedelemben érdekelt magyar vállalatok nagyon gyorsan alkalmazkodni tudtak az új viszonyokhoz, időben elkezdték a felkészülést, így az új szabályok nem okoztak komolyabb sokkot.



Hozzátette: a folyamat jelenleg köztes szakaszban jár, így korai még összegző véleményt alkotni, de a magyar vállalatok "jól vették az első kanyarokat", és ennek alapján vannak lehetőségek a kereskedelmi kapcsolatok további javítására.

MTI