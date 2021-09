Putyin további támogatást ígért Aszadnak Szíria talpra állításához

2021. szeptember 14. 09:03

További támogatást ígért Szíria talpra állításához Bassár el-Aszad szíriai vezetőnek Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn fogadta őt a Kremlben.

Aszad és Putyin – Orosz Elnöki Hivatal/Mihail Klimentyev

Az orosz elnöki hivatal honlapján kedden megjelent közlemény szerint Putyin rámutatott arra, a két ország erőfeszítéseinek köszönhetően a szíriai kormány már az ellenőrzése alá vonta az ország területének kilencven százalékát, ahová visszatérnek a menekültek. Kitért arra, hogy néhány területen a "terroristák" továbbra is zaklatják a lakosságot.



Méltatta, hogy Aszad sokat tesz a politikai ellenfeleivel folytatandó párbeszédért, és kifejezte reményét, hogy a párbeszéd folytatódni fog. Szíria fő problémája szerinte az, hogy az ország területén továbbra is olyan idegen csapatok tartózkodnak, amelyek ehhez sem ENSZ-felhatalmazással, sem Damaszkusz engedélyével nem rendelkeznek. Ez az orosz elnök szerint a nemzetközi jog megsértését jelenti, de az ország konszolidációját is akadályozza.



Putyin felköszöntötte vendégét a szeptember 11-én ünnepelt születésnapja alkalmából, és gratulált az elnökválasztáson elért "nagyon jó" eredményéhez. (Aszad a május 26-i voksoláson 95 százalékot ért el.)



Az orosz elnök említést tett a Covid-19 betegség elleni küzdelemben nyújtott orosz segítségről, arról, hogy Szputnyik V és Szputnyik Light típusú vakcinákat tartalmazó első szállítmányok már eljutottak a közel-keleti országba.



Aszad méltatta a Szocsiban és a kazahsztáni Nur-Szultanban (korábbi nevén: Asztanában) megtartott találkozók szerepét a szíriai helyzet normalizálásában.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a politikai folyamatok három éve megtorpantak, amiért egyes, meg nem nevezett országok "destruktív" politikáját tette felelőssé.



A közlemény szerint Aszad méltatta a "terroristák" feletti győzelemhez nyújtott oroszországi segítséget, köszönetet mondott érte Putyinnak, és nagyra értékelte az orosz diplomácia támogatását is. Azt hangoztatta, hogy a két ország hadseregének terrorizmus elleni fellépése "hatalmas mértékben hozzájárult az egész emberiség védelméhez".



Putyin legutóbb novemberben, videokonferencia keretében tárgyal Aszaddal. Személyesen legutóbb 2020 januárjában járt Szíriában. A Kreml szerint a két vezető emellett telefonon is szokott kommunikálni, ilyen módon legutóbb áprilisban beszéltek egymással.



