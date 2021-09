Folyamatos rendőri jelenlét az Örs vezér terén

2021. szeptember 14. 12:11

A folyamatos rendőri jelenlét mellett az Örs vezér tere rendszeres takarítását ígérte a kerület szocialista polgármestere kedden.

Horváth Csaba az MSZP Facebook-oldalán a XIV. kerületi Örs vezér teréről közvetített online sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel (FKF) őszi összehangolt nagytakarítást kezdtek, "felfrissül" az Örs vezér tere, a Bosnyák tér és számos zuglói helyszín.



Elmondta, a rendőrséggel közösen megoldást találtak az elmúlt időszakban az Örs vezér terén kialakult nagyon súlyos közbiztonsági helyzetre.



Hozzátette: az emberek biztonságérzete akkor javul, ha a közbiztonsággal a köztisztaság kéz a kézben jár.



Abban állapodtak meg az FKF-fel, hogy a takarítást folyamatosan végzik - mondta.



Közölte, a Budapesti Rendőr-főkapitányság folyamatos rendőri jelenlétet biztosít az Örs vezér terén és Zugló kiemelt közterületein.



Szabóné Müller Tímea, az FKF Zrt. köztisztasági főigazgatója elmondta, a cég Budapesten 25 millió négyzetméternyi közterületet takarít.



Szerinte az Örs vezér tere a legjobb példa arra, milyen sokszereplős a köztisztaság és a takarítás Budapesten. Kifejtette: ezen a téren feladata van a HÉV-megálló miatt a MÁV-nak, valamint a BKV-nak, az önkormányzatnak, továbbá az FKF köztisztasági divíziójának is.



Az Örs vezér téri aluljáró takarításáról közölte, az FKF gyakrabban, nem kéthetente, hanem hetente mossa le az aluljárót, beleértve a falait is.



Hozzátette: két gépet is telepítettek a múlt héten az aluljáróban, 6 és 22 óra között folyamatosan felmosnak.



Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője arról beszélt az önkormányzat a kormányzati elvonások ellenére idén is több tízmillió forinttal támogatja a kerületi rendőrkapitányság működését.



Beszélt a térfigyelőkamera-hálózat fejlesztéséről, a rendőröknek biztosított szolgálati lakásokról, valamint a körzeti megbízottakat segítő Szomszédom a rendőr programról.



Augusztus közepén megemelték a rendőrök létszámát a Örs vezér terén, mert sajtóhírek szerint a helyieket egy néhány főből álló banda zavarta.



MTI