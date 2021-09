Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

2021. szeptember 14. 14:01

Versenyen kívüli magyar és külföldi alkotásokat bemutató nulladik nappal kezdődik szeptember 20-án Szegeden az operatőri munkát a középpontba helyező Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - közölte Szabó Éva Andrea fesztiváligazgató.

A szakember a rendezvény keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az immár ötödik alkalommal megszervezett fesztiválra nagyon sok értékes alkotást neveztek, ezért a neves operatőrökből, rendezőkből álló válogató zsűri javaslatára a programot nulladik nappal bővítették, hogy az arra érdemes rövid-, kísérleti és nagyjátékfilmeket a nézők elé tudják tárni. A külföldi filmek többségét nem forgalmazzák Magyarországon, így egyszeri, kivételes alkalommal láthatók majd a szegedi Belvárosi moziban.



A fesztivál szeptember 21-i megnyitója előtt, a hagyományokhoz híven megkoszorúzzák Zsigmond Vilmos szülőházát, majd a Kövér Béla Bábszínház óriásbábos felvonulását követően a Belvárosi moziban bemutatják Enyedi Ildikó A feleségem története című filmjét.



A fesztivál versenyprogramját mintegy 25 órányi vetítési időben nézheti meg a közönség. A műsoron 11 nagyjátékfilm szerepel, köztük Hajdu Szabolcs nagyvásznon még be nem mutatott Békeidő (operatőr: Bántó Csaba) és Felméri Cecília Spirál (operatőr: Réder György) című filmje, valamint a 2019-es fődíjas operatőr, Dobos Tamás által fényképezett macedón-belga-magyar koprodukció, a Fűzfa, Milcho Manchevski rendezése.



A rövidfilmek és a kísérleti filmek kategóriájában is rendkívül színvonalas művek kerültek a programba - hangsúlyozta a fesztiváligazgató.



A fesztivál díjairól a Szabó Gábor operatőr vezette testület dönt, emellett kritikusok, diákok és az Ezüsthaj zsűri is értékeli a filmeket.



A kísérőprogramokról szólva Szabó Éva Andrea kiemelte, hogy vetíteni fogják a Fekete Dália című filmet, amelyért Zsigmond Vilmos Oscar-jelölést is kapott; a fesztivál idei életműdíjasa, Kardos Sándor mesterkurzust tart; és A bomlás virágai címmel a Hórusz Archívumból válogatott fotókiállítás nyílik a Fekete házban.

MTI