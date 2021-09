Európa több irányból is erősödő migrációs támadás alatt áll

2021. szeptember 14. 15:26

Európa több irányból is migrációs támadás alatt áll, ami a következő hónapokban várhatóan még fokozódni fog a felelőtlen európai uniós bevándorláspolitika és egyes felelőtlen nyilatkozatok miatt - figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Finnországban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter Hameenlinnában, a visegrádi, északi és balti országok fórumán arról számolt be, hogy a szokásos déli és délkeleti irány mellett az EU-t egyre erősebb migrációs nyomás éri kelet felől is. Mint mondta, Belarusz irányából Litvánia és Lengyelország fenyegetve érzi magát, ez pedig közvetlen hatással van az egész észak-európai térségre.



Kiemelte: ez a nyomás a következő hónapokban még fokozódni fog, hiszen a 39 milliós Afganisztánon belül négymillióan már otthonuk elhagyására kényszerültek, és őket egyesek Nyugat-Európában arra buzdítják, hogy induljanak meg a kontinens irányába.



Szijjártó Péter kijelentette, hogy Észak-Európa most azzal a kihívással szembesül, amely 2015 óta a mindennapok része Közép-Európában, s ez kicsit meg is változtatja az északi kormányok álláspontját.



"Magyarország 2015-ben komoly támadások alatt állt amiatt, hogy saját magunk és az EU megvédése érdekében kerítést építettünk a határunkon. Mindenfajta gusztustalan jelzőket használtak ránk, és nem átallottak minket a 20. század legsötétebb diktatúráihoz hasonlítani" - fogalmazott.



Hozzátette, ezzel szemben mára a helyzet megváltozott, így az Európai Unióban bevett szokás lett a határkerítések építése. Ebben a tekintetben Magyarország pozitív tapasztalatokkal rendelkezik, ugyanis ha nem épült volna kerítés a déli határon, akkor további százezrek vagy akár milliók érkezhettek volna illegálisan Európába - húzta alá.

Magyarország tehát megvédte Európát, megvédte a fő migrációs célpontnak számító Németországot és természetesen most is készen áll erre - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.



MTI