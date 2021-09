Felavatták a felújított hősi parcellát a nagyszalontai temetőben

2021. szeptember 14. 15:33

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a felújított hősi parcella átadásán a partiumi Nagyszalonta temetőjében 2021. szeptember 14-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Bárhol is helyezzék a világban örök nyugalomra a magyar honvédség elesett katonáit, az utókor feladata a méltó emlékezés, a múlt tisztelete, a hősök emlékének megőrzése - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Nagyszalontán, a helyi temető felújított hősi parcellájának átadásán mondott beszédében.

Széchenyi Istvánt idézve jelentette ki: "Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit!".



Az államtitkár felidézte: Nagyszalontát a második bécsi döntés következtében, 1940-ben visszacsatolták Magyarországhoz. A második világháborúban számos nagyszalontai katona harcolt a magyar hadseregben, és közülük sokan soha nem tértek haza. A várost 1944 őszén foglalták el a szovjet és a szovjetekhez csatlakozó román csapatok, és a település jelentős károkat szenvedett az összecsapásokban.

A partiumi város temetőjének a hősi parcellájában egyfelől annak a mintegy 74 magyar katonának állítottak emléket, aki a város védelmében folytatott csatában vesztette életét, másfelől pedig annak a 137, név szerint ismert nagyszalontai katonának, aki a szülővárosától távol halt hősi halált.

"A hősi parcellák, sírkertek minden jelzésnél erőteljesebben hívják fel figyelmünket a béke fontosságára és törékenységére, valamint arra, hogy nekünk, az utókornak, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a béke megóvása érdekében" - jelentette ki az államtitkár.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a nagyszalontai hősi parcellában a Honvédelmi Minisztérium támogatásával egyelőre állagmegóvó munkákat végeztek, amelyekhez nem volt szükség a két ország hadisírgondozó szerveinek a megegyezésére. A magyar félnek azonban szándékában áll ott további felújítási munkálatokat végezni, amelyek kiterjednének az emlékmű és a párnakövek cseréjére vagy restaurációjára is. Ehhez kérni fogják a romániai Hősök Emléke Országos Hivataltól (ONCE) a szükséges engedélyeket.

Török László, Nagyszalonta polgármestere az esemény után az MTI-nek elmondta: több mint húsz évvel ezelőtt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) helyi szervezete kezdeményezte, hogy a parcellát, ahol eredetileg a város környékén elesett katonákat temették el, alakítsák emlékkertté, mely a világháború ismert nagyszalontai áldozatainak is emléket állít. Néhány éve a Történelmi Magyar Vitézi Rend obeliszket emelt a parcellában.

A mostani állagmegőrző munkákat a Honvédelmi Minisztérium másfél millió forintos támogatásával végezték el.

"A magyar életérzéshez hozzátartozik a becsület, a tisztesség és a hősiesség. Ezek az emberek példaképek számunkra, hiszen azt az életérzést idézik, amelyet mi, magyarok a nemzetté válásunk során mindig is vallottunk és vállaltunk" - nyilatkozta az MTI-nek Török László polgármester.

MTI