Pilinszky 100 – postai bélyeg

2021. szeptember 14. 17:16

Alkalmi bélyeget bocsátott ki a Magyar Posta kedden Pilinszky János költő, író születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából.

MTI

A negyven éve elhunyt és száz éve született Pilinszky János már életében legendának számított, de a 21. században is az ő szavaival fogalmazzuk meg kétségeinket, vágyainkat, szomorúságunkat - hangsúlyozta Schmidt Mária, a Kertész Imre Intézetet is fenntartó Közép-és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója az ünnepélyes keddi kibocsátáson.



József Attila mellett a fiatalság körében az egyik legnépszerűbb költőnek számít, verseskötetei újra és újra gazdára találnak, sorait házak és kocsmai wc-ék falára írják, egy-egy mondata kávéházakat ékesít - mondta a főigazgató, hozzátéve: Pilinszkyt olvasva ráébredtünk arra, hogy az embert a sebek teszik értékessé.



Emlékeztett arra, hogy a költő huszonhat évesen egykötetes szerzőként kapott Baumgarten-díjat. "Ha csak az 1946-os Trapéz és korlát című könyve marad meg, akkor is beszélnünk kell róla" - hangsúlyozta Schmidt Mária, kiemelve: Pilinszky önmagához hűen élt, barátai - Nemes-Nagy Ágnestől, Kocsis Zoltánon át Törőcsik Mariig - tisztában voltak Pilinszky spirituális, szikár, megfoghatatlan természetével.



A közalapítvány támogatásával forgalomba kerülő Pilinszky-bélyeg 50 ezer példányban jelenik meg, rajta Pilinszky János portréja szerepel, a hozzá tartozó borítékon és a bélyegen a "Minden tetőről látni a napot"-idézet olvasható - mondta Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója.



A bélyeg Takács Tamás Péter grafikusművész tervei alapján, Szebeni András fotóművész Pilinszky-portréjának felhasználásával készült - tette hozzá.



A Pilinszky-bélyeg csütörtöktől megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n.



Tallai Gábor, a Közép-és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány programigazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt években a közös munka eredményeként több bélyeg került forgalomba, köztük az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseit, külön a cigány hőseit, és az első magyar szabadon választott kormány tagjait örökítették meg bélyegtömbön, de Trianonról is készült közös bélyeg.





MTI