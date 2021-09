Sok napsütésre számíthatunk, amelyet gomolyfelhők zavarhatnak

2021. szeptember 14. 18:54

Várható időjárás szerda éjfélig: estére, éjszakára jórészt kiderül az ég, de elsősorban az Északi-középhegység területén lehetnek felhősebb időszakok is, és ott éjjel néhol gyenge zápor is lehet. Szerdán is sok napsütésre számíthatunk, amelyet gomolyfelhők zavarhatnak, fátyolfelhők szűrhetnek. Csapadék már nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de szerdán a déli szél a Dunántúlon és Budapest tágabb környezetében már megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lesz.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 25 és 32 fok között valószínű, az északkeleti határvidéken lesz a legkevésbé meleg.



MTI