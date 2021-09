A Biden-család korrupciós ügyeit taglaló könyv jelent meg Amerikában

2021. szeptember 14. 20:19

A Biden-család korrupciós ügyeit taglaló könyv jelent meg hétfőn az Egyesült Államokban - számolt be a Breitbart című lap online kiadása.

A jobboldali médium tudósítása szerint a "Bidenék: az elnöki család hatalmi felemelkedésének ötven éve" (The Bidens: Inside the First Family's Fifty-Year Rise to Power) címmel megjelent könyv egyik állítása, hogy Joe Biden jelenlegi amerikai elnök korábbi szenátori hivatali ideje alatt (1973-2009), a szenátus külügyi bizottságának vezető demokrata tagjaként olyan állítólagos korrupciós ügyekben vett részt, amelyek fia, Hunter Biden, valamint a szenátor bátyja, Jim Biden meggazdagodásához vezettek.

Schreckinger – c-span.org



A kötet szerzője, Ben Schreckinger szerint Jim Biden egyik korábbi üzleti partnere azt állította neki, hogy "Jim Biden munkájának lényege az volt, hogy biztosítsa a (Biden) család megfelelő életszínvonalát".

A könyv szerint ennek során Hunter és Jim Biden először megszerezte a Paradigm Global Advisors nevű kockázatitőke-kezelő pénzügyi alapot, amelyet a kokainfüggő James Park alapított és vezetett.





A szerző szerint a 21 millió dolláros vételi ajánlattal megvásárolt pénzügyi alap új vezérigazgatója Hunter Biden lett, miután egy washingtoni lobbicégnél betöltött posztja összeférhetetlenséget jelentett volna a demokrata elnökjelölti posztért versenybe szálló édesapja politikai kampánya számára.

Hunter Biden, apjával – portfolio.hu



Schreckinger a New York Post című, Donald Trump korábbi elnökhöz is közelálló lapban megjelent cikkében arról számolt be, hogy Hunter Biden vezérigazgatói kezdőfizetése 1,2 millió dollár volt, annak ellenére, a "pénzügyi szektorban szerzett tapasztalata abból állt, hogy pár évet lehúzott egy hitelkártya-kibocsátó cég munkatársaként".



A könyv szerint Hunter Bidennek a pénzügyi alapkezelőben betöltött vezető szerepe lehetővé tette, hogy a Biden-család kiaknázza a már akkor is "igen befolyásos amerikai politikus, Joe Biden családtagjaival létesítendő üzleti partneri kapcsolatok iránti globális keresletet".



A kötet szerzője szerint Jim Biden olyan mennyiségű globális befektést ígért a pénzügyi alap számára, hogy ő és Hunter Biden kénytelen volt olyan pénzügyi vezetőt keresni a cégbe, akinek nagyobb szakmai tapasztalata volt a pénzügyi piacokon, mint nekik.

Joe és Jim Biden – eu.knoxnews.com



Ben Schreckinger szerint Chuck Provinit, az alap új pénzügyi vezetőjét részben azért választották, hogy ezzel a lépéssel minél távolabb tarthassák a cég ügyeitől az akkor már második alelnöki ciklusára készülő Joe Bident.



A könyv szerint Jim és Hunter Biden azt is megígérték Chuck Provininek, hogy Joe Biden kiváló szakszervezeti kapcsolatai miatt majd rengeteg befektetőt csábítanak a céghez az egyébként igen keresett szakszervezeti nyugdíjalapoktól is.



Minden kísérletük ellenére azonban Jim és Hunter Biden sem nyereséges vállalatokat nem tudott felvásárolni, sem nagyobb méretű szakszervezeti befektetőt nem tudott a pénzügyi alaphoz csábítani.



Ben Schreckinger szerint a Paradigm Global Advisors pénzügyi alap Joe Biden nevének vonzereje ellenére sikertelen maradt: sem tengerentúli bankot, sem más külföldi vevőt nem találtak, aki megvette volna a céget a Biden-családtól.



Joe Biden fiának jövedelmező ukrajnai és kínai üzleteiről korábban, a tavalyi elnökválasztási kampány idején is jelentek meg tudósítások egyes jobboldali médiumokban, de a milliós olvasótábort elérő közösségi média hallgatott róluk, illetve kitörölte az ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket.



MTI