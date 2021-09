Kaczynski: a „Polexit" fogalma propagandisztikus találmány

2021. szeptember 15. 18:25

A "Polexit" fogalma ellenzéki propagandisztikus találmány, Lengyelország az Európai Unióban (EU) akar maradni szuverenitását megőrző államként; az uniós alapszerződésekkel azonban ma visszaélnek, ezért pontosítani kell őket - jelentette ki szerdán Jaroslaw Kaczynski, a vezető lengyel kormánypárt elnöke. A nap folyamán később a lengyel kormánypárt határozatban is kizárta az EU elhagyását.

"Semmilyen Polexit nem lesz, ez propagandisztikus találmány, amelyet sokszor alkalmaztak velünk szemben" - reagált Kaczynski az ellenzék által többször megfogalmazott vádakra a PAP hírügynökségnek adott interjúban.



A kormány "egyértelműen az EU-ban látja Lengyelország jövőjét" - húzta alá a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) elnöke, kormányfőhelyettes.



Kaczynski szerint az EU válságban van, a PiS pedig határozottan kiáll azért, hogy ezt megoldják. Kifogásolta, hogy az uniós alapszerződéseket "nagyrészt nem tartják be, vagy (az egyes tagállamok elleni támadások) apropójaként használják fel". További kifogásként említette, hogy az EU-ban nagyon drasztikusan megsértik a tagállamok egyenlőségének elvét, és a legerősebb államok - különösen Németország - eszközként használják az Uniót.



Ezt el kell utasítani, az uniós alapszerződéseken úgy kell módosítani, hogy radikálisan megnehezítsenek különféle visszaéléseket - hangsúlyozta.



Az Európa jövőjéről szóló uniós vita során Varsó "az ott kirajzolódó tervhez alternatívát akar bemutatni" - jelezte Kaczynski, hozzátéve: a PiS-nek erről világos elképzelései vannak, amelyek megvalósítása feltehetőleg nem lesz egyszerű, többéves folyamatról lehet szó.



"Az EU-ban akarunk lenni, egyúttal szuverén állam akarunk maradni" - folytatta a PiS elnöke. Ennek kapcsán szorgalmazta az uniós alapszerződések nagyon pontos betartását, ezen belül az EU-ra átruházott, a külkapcsolatokra és a gazdasági ügyekre vonatkozó hatáskörök megkülönböztetését a tagállamok kizárólagos hatáskörében maradt területektől. Az utóbbiak között említette az igazságügyet, amely "nem lehet olyan beavatkozások tárgya, mint amilyenek jelenleg történnek" - hangsúlyozta.



Szorgalmazta azt is, hogy az alapszerződések pontosítása révén "kijavított EU-ban" be kell tartani a tagállamok egyenlőségének elvét. "Ha valamit meg szabad tenni az egyik államban, ez azt kell jelentse, hogy ugyanaz mindegyikükben megengedett" - húzta alá Kaczynski.



Szerda délután Anita Czerwinska, a PiS szóvivője közölte: a párt politikai bizottsága a Polexitet kizáró határozatot fogadott el. Az ország EU-tagságáról és szuverenitásáról szóló dokumentum elején leszögezik, hogy Lengyelország több mint ezer éve európai államként létezik - mondta Czerwinska.



"Kizárjuk a Polexit lehetőségét, mert kontinensünk valósága ma az EU", a PiS egyértelműen az uniós tagsághoz köti Lengyelország jövőjét, ez viszont nem jelenti azt, hogy bele kell egyezni "a tagállamok szuverenitását korlátozó, az alapszerződéseket sértő, jelenleg előrehaladó folyamatba" - ismertette a szóvivő a határozatot. Ez - mint mondta - arról is szól, hogy az EU mély változásokra szorul.



A PiS vezette kormány többször a "kettős mérce" alkalmazásaként értelmezte azokat a bírálatokat, amelyek az általa beindított reformokat, köztük az igazságügyi reformot az uniós szervek részéről érték. Több lengyelországi reformmegoldás esetében Varsó azzal érvel, hogy ezeket más EU-tagállamokban is alkalmazzák, anélkül, hogy Brüsszel kifogásolta volna őket.



MTI