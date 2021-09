Nem súlyos Milos Zeman cseh államfő egészségi állapota

2021. szeptember 15. 18:29

Nem súlyos Milos Zeman cseh államfő egészségi állapota, aggodalomra nincs ok. Kórházi kezelését az orvosok tanácsolták - közölte Andrej Babis cseh kormányfő szerdán az Impuls kereskedelmi rádiónak nyilatkozva.

Milos Zemant kedden szállították a prágai Központi Katonai Kórházba, de ennek konkrét okát sem az elnöki hivatal, sem a kórház nem közölte, személyiségi jogokra hivatkozva. Babis azt mondta, hogy Zeman egészségi állapotáról tájékoztatták. Konkrétumokat azonban ő sem mondott.



"Tájékoztatva vagyok az elnök egészségi állapotáról. Úgy vélem, nincs semmiféle ok az aggodalomra. Egészségi állapota nem volt súlyos, és most sem az. Orvosok tanácsára ment kórházba" - nyilatkozott Babis a rádióban. "Nincs szükség azon gondolkodni, hogy az elnöknek valamiféle problémája van" - szögezte le.



A Novinky.cz hírportál kedden rövid videót is közölt az elnök megérkezéséről a prágai központi katonai kórházba, amelyen látható, hogy Zemant tolókocsin vitték be az intézménybe.



A 76 éves politikust, akinek második elnöki mandátuma 2023 márciusában jár le, az utóbbi időben már több ízben is kezelték a katonai kórház orvosai. Milos Zeman, akinek cukorbaja miatt komoly problémái vannak a járással, az év eleje óta kizárólag kerekesszéken közlekedik. Tavaly kéztöréssel kezelték, amit akkor szerzett, amikor a Lány kastély elnöki lakosztályában bot nélkül akart a mosdóba menni, és elesett. A koronavírus elleni vakcinát szintén a katonai kórházban vette fel az államfő.



Az Aktuálne.cz hírportál azt írta, hogy értesülései szerint Zeman várhatóan péntekig marad kórházban.

A múlt hét végétől a prágai katonai kórházban kezelik Václav Klaus volt cseh államfőt, Zeman elődjét is. Klaust magas vérnyomása miatt pénteken szállították kórházba, hétfőn ugyan hazament, de kedden újabb kivizsgálásra visszatért az intézménybe.

MTI