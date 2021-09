Átalakította kormányát a brit miniszterelnök

2021. szeptember 15. 18:57

Átalakította kormányát szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök.

Truss, az új brit külügyminiszter – gov.uk

A legnagyobb horderejű változás a külügyminisztérium élén történt: Johnson menesztette a tárca eddigi vezetőjét, Dominic Raabot, akit azonban egyidejűleg kinevezett igazságügy-miniszterré. A külügyminisztérium élére a kormányfő Liz Truss eddigi külkereskedelmi minisztert nevezte ki.



Az igazságügyi minisztérium vezetőjeként Raab tölti be a modernkori brit politika hagyománya alapján a lordkancellári tisztséget, egyben kinevezték a hosszú idő után újból létrehozott miniszterelnök-helyettesi posztra is.



A brit kormányban hagyományosan nincs állandó miniszterelnök-helyettesi tisztség, de az íratlan alkotmányos precedens nem tiltja e kabinetposzt létrehozását.



A miniszterelnök-helyettesi tisztséget legutóbb Nick Clegg, a harmadik legnagyobb országos brit parlamenti párt, a Liberális Demokraták volt vezetője töltötte be 2010-től öt évig, miután pártja az akkor David Cameron miniszterelnök által vezetett Konzervatív Párttal a 2010-es nagy-britanniai parlamenti választások után kormánykoalícióra lépett.



Dominic Raab azonban informálisan eddig is Johnson helyettesének számított. Ezt jelezte, hogy amikor a kormányfő tavaly tavasszal koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt kórházi kezelésre szorult és több napig intenzív osztályon is kezelték, távollétének idejére Raab látta el a miniszterelnöki teendőket.



Nagy-Britanniában 2007-ig külön igazságügyi minisztérium sem létezett. A lordkancellár a végrehajtói és a törvényalkalmazói szerepek teljes szétválasztását célzó, másfél évtizeddel ezelőtt kiteljesedett alkotmányos reformok előtt a Lordok Házának - a brit parlament felső kamarájának - mindenkori elnöke volt, emellett az igazságügyi miniszter és a legfőbb bíró funkcióját is ellátta egy személyben.



A lordkancellári funkciót ma is a mindenkori igazságügyi miniszter tölti be, aki e minőségében egyebek mellett az angol-walesi bírósági rendszer függetlensége és hatékony működése felett őrködik.



Az igazságügyi minisztérium élén a szerdai kormányátalakításig Robert Buckland állt; ő távozott a kabinetből.



A külügyminisztérium élére kinevezett Liz Truss Nagy-Britannia második női külügyminisztere Margaret Beckett után, aki Tony Blair munkáspárti miniszterelnök kormányában 2006 májusától Blair egy évvel későbbi távozásáig állt a külügyi tárca élén.



Dominic Raab elmozdítását a Downing Street hivatalosan nem indokolta, de egyöntetű és hosszú ideje keringő sajtóértesülések szerint Raab viszonya meglehetősen feszült, esetenként ellenséges volt a hatalmas brit külügyi apparátussal.



A volt külügyminiszter a támadások különösen heves kereszttüzébe került a nyugati haderők afganisztáni kivonulásának viharos napjaiban, miután nem volt hajlandó hazatérni görögországi szabadságáról.



Az igazságügy-miniszteri és a lordkancellári tisztség betöltőjeként Raab formálisan a brit igazságszolgáltatási rendszer legmagasabb rangú kormányzati tisztviselője lett. A váltás mégis visszalépésnek számít, mivel a brit politikában a külügyminiszteri tisztség hagyományosan a legnagyobb presztizsű kabinetposztnak számít a miniszterelnöki poszt után.



Ugyancsak menesztette a brit kormányfő a szerdai kormányátalakítás során Gavin Williamsont, az eddigi oktatási minisztert, valamint Robert Jenricket, a lakásügyért, az önkormányzatokért és a helyi közösségekért felelős tárca eddigi vezetőjét.



A legnagyobb presztizsű kabinettisztségek közül ugyanakkor nem történt váltás a belügyi és a pénzügyi tárca élén: továbbra is Priti Patel a brit belügyminiszter és Rishi Sunak maradt a pénzügyminiszteri poszton.



MTI