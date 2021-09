A lengyel sajtószabadságot "félti" a szélsőség; az EP "ítélőszéket játszik"

2021. szeptember 15. 19:41

Az Európai Unió nem tolerálhatja a lengyel médiára nehezedő politikai nyomást - jelentette ki Vera Jourová értékekeért és átláthatóságért felelős uniós biztos az Európai Parlament (EP) szerdai, a lengyel jogállamisággal foglalkozó plenáris vitáján.

Jourová hangsúlyozta: a demokrácia is veszélybe kerül, ha egy tagállamban nincs médiaszabadság, médiapluralizmus. Mint mondta, aggodalomra adnak okot a 2021-es jogállamisági jelentésnek a lengyel médiapiaccal, médiahatósággal és az újságírók biztonságával kapcsolatos észrevételei.



"Attól tartunk, hogy a média 'újralengyelesítése' szembe megy uniós értékeinkkel, valamint a belső piac szabályaival is" - emelte ki. A biztos szerint az új lengyel médiatörvénymódosítási tervezet elfogadása esetén még több aggály merül fel a lengyel jogállamisággal kapcsolatban. Hozzátette: a Európai Bizottság olyan törvényen dolgozik, amely lehetővé teszi majd a fellépést azok ellen, akik a médiaszabadságot veszélyeztetik.



Jourová a lengyel igazságszolgáltatás helyzetével kapcsolatban emlékeztetett: az Európai Bizottság pénzbüntetés kiszabását kérte Lengyelországra az Európai Bíróságtól, mindaddig, amíg a varsói vezetés nem függeszti fel a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését. Ezt korábban az uniós bírói testület elrendelte, de ennek a bizottság véleménye, a lengyel kormány nem tett eleget. Jourová felhívta a figyelmet: az Európai Bíróság határozatai kötelező érvényűek Lengyelországra és minden más uniós tagállamra nézve.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában elmondta: "ez a vita újabb példa arra, hogy az EP félreértelmezi saját szerepét, és ismét politikai ítélőszéket játszik szankciókat követelve."



Mint mondta, az uniós törvényhozó testület mindig talál ürügyet arra, hogy a sokszínűség és az elfogadás jegyében támadja azokat, akiknek eltérő a véleménye.



A képviselő szerint a vita eredetileg a lengyel médiatörvény módosításáról szólna, de az EP más területeken is támadja Lengyelországot, noha - mint minden más tagállamnak - joga van ahhoz, hogy a médiapiacára vonatkozó szabályokat alakítsa. Hozzátette: ha ezzel kapcsolatban aggályok merülnének fel, akkor ott vannak a lengyel versenyjogi hatóságok, bíróságok akik döntést hoznak az ügyben, de nem az EP feladata, hogy erről ítélkezzen, sőt alkotmányos hatáskörökbe beavatkozzon.



"Lengyelországnak joga van dönteni saját igazságügyi rendszeréről, a bevándorlás kérdéséről, a gyermekek oktatásáról, és a családjogról. Az EP-nek ebbe nem lehet beleszólása"-szögezte le.

