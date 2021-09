Győrfi Pál: mém lettem, de nem bánom

2021. szeptember 16. 00:02

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, a koronavírus olyan, mint az orosz rulett.

Az Országos Mentőszolgálat a legkorszerűbb eszközökkel és világszínvonalon végzi a munkáját, egyedülálló mentésirányító rendszerrel – mondta a hirado.hu-nak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, a koronavírus elleni harc meghatározó arca. "Azóta mém lettem, de nem bánom, mert még a gyerekek is megismertek. Ezt remélhetőleg jó ügyek szolgálatába tudjuk állítani az egészségnevelés és az életmentéssel kapcsolatos információk átadásával" – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a második hullám érkezésekor megosztó téma lett a vírus és az oltás is, és mire elkészült a védőoltás, addigra az emberek egy része teljesen szélsőséges és irracionális gondolatokkal a fejében utasította el.

"Mi azonban mindenkit meg akarunk védeni a járványtól, azt vallom, hogy a védőoltás a megoldás – mondta Győrfi Pál. – Továbbra sem adom fel, mindent megteszek, akár a szűk környezetemben is azért, hogy minél többen éljenek a védőoltás lehetőségével. A koronavírus olyan, mint az orosz rulett. Nem tudhatjuk előre, ki hogy reagál majd rá."

A járvány csúcspontján a napi háromezer mentés mellett volt naponta több mint 1600 Covid-eset országosan, plusz a tesztelések száma is. Volt olyan nap, amikor húszezer mintavételi igény érkezett be, ehhez képest most szeptember legelején negyven Covid-esetük volt.

Jelenleg átlagosan 100-120 mentőegység dolgozik Budapesten a betegszállítás nélkül, a fővárosi lezárások és a dugók azonban gondot jelentenek a mentőknek is. Edukációs kampányokkal próbálják elérni, hogy az autósok tudják, hogy mit kell tenniük, ha érkezik egy szirénázó mentőautó.

"A sofőrjeink nagyon rutinosak, keresik az alternatív útvonalakat, de így is bele lehet futni dugóhelyzetekbe. Évente 1,2 millió mentésünk van országosan, és ebből 30 és 50 ezer között van az, amikor tényleg minden másodperc számít, mert a betegnek például artériás vérzése van, nem kap levegőt vagy leállt a szíve. Egy-két perc veszteglés a dugóban jelentősen csökkentheti a beteg túlélési esélyét" – mondta a szóvivő.

inforadio.hu