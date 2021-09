Többfelé várható eső, zápor, az Alföldön zivatar is

2021. szeptember 17. 08:21

Éjjel és pénteken napközben hullámzó hidegfront vonul át fölöttünk esővel, záporokkal, zivatarokkal. Ami biztos, hogy jön a csapadék és nagy területet érint, de az is biztos, hogy a területi eloszlása közel sem lesz egyenletes. A front várhatóan északon, északkeleten okoz több helyen jelentős csapadékot (helyenként 15-20 mm-t meghaladó is hullhat), de a lehetnek olyan területek is, ahol alig lesz számottevő eső (erre délen, délkeleten van nagyobb esély). A következő napokban több fokkal visszaesik a hőmérséklet és az éjszakák is egyre hűvösebbek lesznek.

A szeptemberi nyártól egy időre tehát biztosan el kell köszönnünk.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: folytatódik a jórészt erősen felhős vagy borult idő, de nem lesz teljesen összefüggő a felhőzet, sőt délután északnyugat felől már határozottan elkezd csökkenni a felhőtakaró. Többfelé várható ismétlődő jelleggel eső, zápor, nagyobb eséllyel az Alföldön zivatar is. Délutántól északnyugat felől szűnik a csapadék, este inkább már csak keleten, északkeleten eshet.

Az északnyugatira forduló szél élénk, főleg a déli megyékben, illetve az Alföldön és az Észak-Dunántúlon erős is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között várható, de délkeleten akár 26, 27 fok is lehet, ezzel szemben a tartósabban csapadékos északkeleti tájakon ennél hűvösebb idő várható. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

met.hu