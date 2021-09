Halász: sikeres a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! aláírásgyűjtés

2021. szeptember 17. 11:01

Az eddigi legsikeresebb aláírásgyűjtésnek nevezte a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petíciót Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője pénteken a M1 aktuális csatornán.

A fideszes politikus elmondta, alig tíz nap alatt több mint 200 ezer aláírást gyűjtöttek össze. Az emberek nem felejtették el, hogy a Gyurcsány-kormány mennyit hazudott annak idején, és nem akarják, hogy ez az időszak visszatérjen - értékelt.



"Már megtapasztaltuk egyszer, hogy milyenek" - utalt a baloldali kormányzásra Halász János. Felidézte: 2002-ben, amikor kormányra került a baloldal, azt ígérte, hogy nem emeli a rezsi árát, de két-háromszorosára növelte; ígérték, hogy nem "bántják" az adókedvezményeket, de elvették az otthonteremtési támogatást, a családi adókedvezményeket. Azt is ígérték, emelik a béreket, de csökkentették a kereseteket, elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi juttatást, egyhavi bért a közalkalmazottaktól. Kétkulcsossá tennék az adórendszert, amivel családok százezrei járnának rosszul - sorolta.



Egyszer már tönkretették az országot, nem szabad engedni, hogy ez még egyszer előforduljon - hangoztatta Halász János. Hangsúlyozta: nem egy új baloldal érkezik, hanem a Gyurcsány-korszak akar újra visszatérni, és ugyanott folytatnák, ahol abbahagyták.



Halász János elmondta, hogy a kormánypártok évadnyitó frakcióülésén határozottságot és nagyon sok munkát kért tőlük a miniszterelnök. A szóvivő beszámolója szerint szó volt a gazdaság helyzetéről, a migrációs kérdésekről, a járványhelyzet kezeléséről, az oltásról, és a gyermekvédelmi törvényről is.



Utóbbival összefüggésben - az Európai Parlament napokban elfogadott állásfoglalása kapcsán - elmondta: ez egy baloldali többségű társaság, próbálnak segíteni a magyar elvbarátaiknak, de nincs jogkörük ez ügyben. Azért is hozta meg a magyar parlament a vonatkozó törvényt, mert a gyermekvédelem ügye nemzeti hatáskör mindenütt Európában; ezt szeretnék megerősíteni a népszavazáson is, amellyel meg lehet üzenni Brüsszelnek, hogy ez csak ránk, magyarokra tartozik, ebbe nem szólhatnak bele - közölte. Arról, hogy a népszavazás egy napon legyen-e a parlamenti választással, azt mondta: ehhez törvényt kell módosítani; a vonatkozó ellenzéki indítványt meg kell fontolni, de még nem hoztak döntést róla.



Halász János az uniós források visszatartását Magyarország zsarolásának tartja, és kijelentette: ez ügyben harcolni fognak a végsőkig, és meg is nyerik a csatát. Jelezte: a gazdasági eredményeknek köszönhetően a fejlesztési programokat saját erőből is el tudják indítani.

MTI