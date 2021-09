Átvette az állam a metró és a HÉV-ek összekötésének beruházását

2021. szeptember 17. 15:23

Állami beruházásként valósul meg a 2-es metró és a gödöllői, csömöri HÉV-ek összekötése, illetve a hévvonalak felújítása - közölte a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: a fejlesztés állami átvételéről Szatmáry Kristóf, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére döntött a kormány. Ehhez a korábban félbehagyott előkészítési folyamatot átvették a fővárosi önkormányzattól és a Budapesti Közlekedési Központtól (BKK). A tervezési szerződések és megszerzett engedélyek átruházásáról szóló szerződést péntek reggel alá is írták Walter Katalinnal, a BKK vezérigazgatójával - közölte.



Hozzátette, hogy megállapodtak a további együttműködésről és a korábban elkészült tervdokumentációk felhasználásáról is. A következő lépés az, hogy a fővárossal, a BKK-val és az érintett X., XIV., XVI. kerületi önkormányzattal megállapodást kötnek a beruházás részletes műszaki tartalmáról.



A tovább tervezésre és a beruházás előkészítésére a kormány 4,6 milliárd forint európai uniós támogatást biztosít a BFK és a MÁV-HÉV Zrt. konzorciumának.



A projekt célja átszállásmentes, gyors, kötöttpályás eljutási lehetőség megteremtése Budapest belvárosa, a három külső kerület és Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród között. Szükség van a kapcsolódó járműbeszerzés előkészítésére is.



Vitézy Dávid felidézte: az Örs vezér terénél össze lesz kötve a metróvonal a HÉV-vel. A beruházás zömét a gödöllői és a csömöri vonalon a pálya újjáépítése, a megállók akadálymentesítése, P+R autóparkolók, B+R kerékpártárolók létesítése teszi ki.



Megjegyezte: a projekt nemcsak az összekötést, az elhasználódott pályák felújítását, a rossz helyen lévő megállók áthelyezését tartalmazza, hanem a teljes járműpark cseréjét is.



Jelentősen megváltozik a megállók elhelyezkedése is - tette hozzá. A jelenlegi metrószakaszon létesülne egy új megálló Törökőr néven, ott, ahol az M2-es metró a ceglédi vasútvonal bevezető szakasza alatt halad át. A gyorsvasút a jelenlegi Örs vezér téri végállomás előtt elkezdené az emelkedést, majd a Kerepesi út és a Nagy Lajos király útja fölött átívelve, a jelenlegi HÉV-végállomás fölött érné el az új Örs vezér tere megállót.



Az új Rákosfalva megálló a mostaninál beljebb kapna helyet, majd egy szintén új, a körvasútra átszállást lehetővé tevő megálló következne az Egyenes utcai lakótelepnél. Onnantól a felszín alatt folytatódna a gyorsvasút, hogy a XVI. kerület két részét ne vágja el egymástól. Azon a szakaszon a sashalmi Thököly útnál és a mátyásföldi Jókai Mór utcánál állnának meg a szerelvények. A mostani Imre utcai megálló valamivel kijjebb helyezésével jönne létre az Erzsébetliget megálló, már a felszínen. A H9-es, csömöri ágon Cinkota alsó helyett a beépült Csabaligetnél állnának meg a járművek, Árpádföldhöz közelebb - részletezte.



A BFK vezérigazgatója kitért arra, hogy a projektnek "meglehetősen hosszú a múltja", sok-sok évnyi civil, javaslattevő, kezdeményező munka után, 2012 és 2015 között még az ő vezetése alatt rendelte meg a BKK a megvalósíthatósági tanulmányokat. Majd 2015-ben a Fővárosi Közgyűlés finanszírozta a folytatást, a városhatáron belüli szakaszok részletes tervezését. A kormány idén márciusban döntött arról, hogy a beruházás tervezésével a BFK-t bízza meg és biztosította az uniós forrásokat. A tervek elkészítésének a határideje 2023, a kivitelezés ezután - az építési források rendelkezésre állásának függvényében - kezdődhet meg. Majd többéves építési és járműbeszerzési folyamat következik, és utána vehetik majd birtokba az utasok az összekötött rendszert - ismertette bejegyzésében Vitézy Dávid.



MTI