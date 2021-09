Két magyar sírkert is csatlakozott a Jelentős Európai Temetők Szövetségéhez

2021. szeptember 17. 15:43

A Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) két magyarországi temetővel, a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhellyel és a Salgótarjáni utcai zsidó temetővel csatlakozott az idén 20 éves Jelentős Európai Temetők Szövetségéhez (ASCE); az erről szóló pénteki budapesti sajtótájékoztatón együttműködési megállapodást írtak alá a Nöri és a Lechner Tudásközpont vezetői is.

Az ASCE olyan állami és magánszervezetekből álló, nonprofit hálózat, melynek tagjai történelmi vagy művészeti szempontból fontos temetők gondozásával foglalkoznak. Több mint 180 taggal és 20 tagjelölttel mára mintegy 230 jelentős temetőnél biztosított a szervezet jelenléte vagy kapcsolattartása Európa 27 országában - mondta el az ASCE elnöke a szövetség pénteki budapesti közgyűlését követő sajtótájékoztatón.



Lidija Plibersek hozzátette, az ASCE tagjai együtt valósítanak meg olyan projekteket, mint az Európai Temetők Felfedezésének Hete, az Európai Temetők Útvonala, a temetői szimbólumokat gyűjtő Symbols program vagy a SunCemet fotókiállítás. A hálózathoz tartozó szakemberek évente üléseznek, és hozzájárulnak a temetőkultúrát és az örökségvédelmet érintő kérdésekkel kapcsolatos megoldások és koncepciók kidolgozásához - számolt be.



Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója kiemelte: nagy megtiszteltetés, hogy friss tagként vendégül láthatták az ASCE jubileumi, 20 éves közgyűlését.



Mint közölte, a két sírkerttel a Nöri nemcsak a Jelentős Európai Temetők Szövetségéhez, de az Európai Temetők Útvonalához is csatlakozott.



A főigazgató hangsúlyozta: az intézet számára rendkívül fontos, hogy a Miniszterelnökség háttérintézményeként képviselje és megjelenítse a nemzeti emlékezethez kapcsolódó magyar épített és szellemi kulturális örökséget a nemzetközi szakmai térben.



Móczár Gábor szólt a Lechner Tudásközponttal létrejött együttműködésről is, amely az összetett műemléki környezet, valamint a kiterjedt földrajzi elhelyezkedés által meghatározott nyilvántartási, adatbázis-kezelési, képi megjelenítési és online térben történő, modern bemutatási feladataikat támogatja 21. századi színvonalon, a digitalizáció, dokumentálás, modellezés és térinformatikai megjelenés szakterületein.



A pénteken aláírt együttműködési megállapodás első látványos lépése, hogy a Lechner Monitor rendszerében a Nöri által kezelt örökségi adatvagyon jó része már látható, elérhető és bemutatható, a lakosság és szakmai partnereink számára fejlesztendő térképes alkalmazásokban pedig magyar fejlesztésű szoftvereket és hazai szervereken tárolt adatkezelést lehet megvalósítani - közölte.



Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy a Nörihez hasonlóan a tudásközpont is a Miniszterelnökség szakmai háttérintézménye, melynek széleskörű portfóliójához örökségvédelmi feladatok is tartoznak.



Elmondása szerint az elmúlt másfél évben fejlesztették a Lechner Monitor nevű eszközt, amely térinformatikai támogatást képes biztosítani a Nöri tevékenységeinek széles spektrumához.



Sik András, a Lechner Tudásközpont térbeli szolgáltatások igazgatója hozzáfűzte, hogy a Lechner Monitor minden, a Nöri által kezelt helyszínt, például a nemzeti és történelmi emlékhelyeket is részletesen dokumentálja.



A Nöri "virtuális nemzeti sírkertjéhez" 700 helyszínen mintegy 6000 sírhely tartozik. A temetők sajátossága, hogy sok kis méretű objektum koncentrálódik a területükön, melyek között gyakran nehézséget jelent a tájékozódás, ebben is segít a részletes keresést lehetővé tevő Lechner Monitor - mondta el Sik András.



MTI