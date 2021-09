Morawiecki: Destabilizációs próbálkozások várhatók a fehérorosz határon

2021. szeptember 17. 19:36

Újabb destabilizációs próbálkozások várhatók a Lengyelországot és Litvániát Fehéroroszországtól elválasztó határon, hosszú távú konfliktusra kell felkészülni - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő pénteken Varsóban, a litván hivatali partnerével, Ingrida Simonytével közös sajtóértekezleten.

Lengyelország és Fehéroroszország – kindpng.com

A két ország több minisztere részvételével tartott kormányközi konzultációt követő sajtókonferencián Morawiecki úgy értékelte: erősödhetnek a balti országokat és Lengyelországot keletről érő fenyegetések, a térség szomszédságában fennálló politikai helyzet alapján arra lehet következtetni, hogy a fehérorosz határon át érkező migrációs nyomás után "újabb destabilizációs próbálkozások várhatók".



Hosszú távú határ menti konfliktus forgatókönyvére készülünk" - jelentette ki a lengyel kormányfő, hozzátéve: az illegális bevándorlás elleni határvédelmet a lengyel-litván együttműködés keretében is erősíteni fogják.



Közölte: a lengyel hatóságok több mint tízezer, a közel-keleti országokból, mindenekelőtt Irakból, de Szíriából is Fehéroroszországba szállított migránsról tudnak, akiket "a Lukasenka-rezsim a Minszk és Moszkva által ihletett provokációhoz, hibrid támadáshoz" akar felhasználni.



Morawiecki szembeállította az európai integrációt és a szorosabb fehérorosz-orosz együttműködést, mely utóbbi - mint fogalmazott - csupán konfliktusok és támadások szításával jár, és a két ország egy állammá egyesítésének irányában halad.



Fehéroroszország állampolgárai "a rezsim túszaivá váltak", a minszki kormányzatot pedig a Kreml ejti túszul - jelentette ki a lengyel kormányfő. Hozzátette: a balti országok és Lengyelország ellen folytatott ellenséges lépések "brutális bosszút jelentenek" azért, hogy ezen államok a tavaly augusztusi fehéroroszországi "nem demokratikus (elnök)választások után egyértelműen a szabad fehérorosz társadalom mellett álltak ki".



Ingrida Simonyte felszólalásában hangsúlyozta: Litvánia és Lengyelország a Fehéroroszországból kiinduló migrációs nyomásról egy hangon fognak beszélni az Európai Unióban. "Nem egy meghatározatlan illegális bevándorlásról beszélünk, ki merjük mondani, hogy az uniós tagállamok megosztását célzó hibrid támadást látjuk ebben" - jelentette ki.



Litvánia a Fehéroroszországból érkező illegális bevándorlók növekvő száma miatt júliusban az ország egész területén rendkívüli állapotot hirdetett ki, Lengyelország szeptember elején a határmenti sávban vezetett be hasonló intézkedést. A migrációs nyomás megállítása érdekében a két ország határkerítést is épít.



MTI