El kell indítani a helyreállítási programban szereplő gazdaságfejlesztést

2021. szeptember 17. 19:54

Magyarországnak el kell indítania a helyreállítási és újraindítási programban szereplő gazdaságfejlesztést az ország minden területén - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken a tizedik Jász-Expo & Fesztiválon, Jászapátiban.

Varga Mihály pénzügyminiszter (k), mellette Szabó János vásárigazgató (b3) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b2) az egyik borászat standjánál a tizedik Jász-Expo & Fesztiválon a megnyitó napján Jászapátiban 2021. szeptember 17-én. MTI/Mészáros János

Felidézte, hogy a magyar kormány elfogadta a helyreállítási és újraindítási programot, amelyben több mint 2500 milliárd forintnyi beruházást kíván megvalósítani a következő években. Mindezt inspirálta, hogy az Európai Unió is bejelentette, támogatni és segíteni fogja az ilyen terveket.



Varga Mihály úgy fogalmazott, nincs idő arra, hogy politikai viták miatt arra várjanak, Brüsszel mikor hajlandó elfogadni és jóváhagyni a magyar programot.



Hozzátette, Magyarországnak ezt a gazdaságfejlesztést el kell indítania, ezért született az a döntés, hogy nem várják meg a brüsszeli pénzek érkezését, hanem a magyar kormány hitelből, de elindítja ezt a fejlesztést.



A miniszter szerint Brüsszellel a vitát lehet folytatni, de "ez a pénz nekünk jár, majd ha a viták lezárulnak és a pénzt megkapjuk, akkor gyorsabb ütemben fogunk törleszteni".



Varga Mihály kiemelte, a cél, hogy a magyar gazdaság továbbra is növekedési pályán maradjon, a korábban elért teljesítményt meg tudja őrizni. A válság időszakában kiderült, az a jó kormány, amelyik a leggyorsabban tud reagálni, a magyar kormány ezt tette, hozott gazdaságpolitikai döntéseket.



A rendezvényen Varga Mihály szólt arról is, hogy a magyar gazdaság a járvány előtti időszakban a legjobbak közé tartozott a növekedést tekintve, kiegyensúlyozottan és gyors ütemben tudott növekedni. 2014-2019. között átlagosan 4,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, miközben az uniós átlagos növekedés 2,1 százalék volt. Az államháztartás egyensúlyban volt, az adósság 80 százalékról 65 százalékra csökkent.



Kijelentette, 2019-re a magyar gazdaság produkálta az egyik leggyorsabb növekedést 4,6 százalékkal.



Varga Mihály elmondta, a magyar gazdaság 2021. második negyedévében elérte, sőt kismértékben meg is haladta azt a teljesítményt, ami a járvány előtti időszakot jellemezte. Az Európai Unióban hat ország volt képes erre a teljesítményre.



Az ipari termelés az év első felében már 17 százalékkal emelkedett, folyamatosan növekednek a beruházások. Az észak-alföldi régióban a térség gazdasági teljesítménye 2010 óta megkétszereződött, a munkaerőpiacon 20 százalékkal emelkedett a munkába állók száma a térségben - mondta Varga Mihály.

MTI