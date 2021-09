Potápi Árpád János a Kárpát-medencei magyar vállalkozások támogatásáról

2021. szeptember 17. 21:28

A magyar kormány a határon túli magyar családok boldogulását segíti, a szülőföldön maradást ösztönzi a kárpát-medencei magyar vállalkozások támogatásával - hangoztatta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken Marosvásárhelyen az első alkalommal megrendezett Erdélyi Gazdasági Fórum megnyitóján.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Pro Economica Alapítvány szervezésében, a Design Terminallal való szakmai partnerségben megszervezett I. Erdélyi Gazdasági Fórum gálavacsoráján Marosvásárhelyen 2021. szeptember 17-én. MTI/Kiss Gábor

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az erdélyi gazdaságfejlesztési programot lebonyolító Pro Economica Alapítvánnyal közösen, a Design Terminallal szakmai partnerségével szervezett kétnapos szakmai találkozót Marosvásárhelyen az erdélyi magyar vállalkozók együttműködésének erősítése érdekében.



Potápi Árpád János a megnyitón felidézte: 2014-15-től új elemmel, a szülőföldön való boldogulás támogatásával bővült a nemzetpolitika, a magyar gazdasági pozíciókat erősítő gazdaságfejlesztő programok indultak szerte a Kárpát-medencében. Mivel a külhoni magyar vállalkozások több mint 90 százalékban magyar munkavállalókat foglalkoztatnak, ezek a programok valójában a magyar családokat támogatják abban, hogy szülőföldjükön építsenek jövőt és ne vándoroljanak el - magyarázta.



A Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, Muravidéken illetve Horvátországban a gazdaságfejlesztési programokkal a magyar vállalkozók zömét sikerült elérni és bekapcsolni a magyar pályázati rendszerbe.



Az államtitkár elmondta: idén Erdélyre is kiterjesztették a korábban a Vajdaságban is megszervezett vállalkozói mentorképző programot, de a magyar gazdasági szereplők közösségbe szervezése itt nem zárult le. A pénteken elindult marosvásárhelyi kezdeményezéssel egy olyan együttműködési keretet próbálnak megteremteni Erdélyben, amely összefogja, közös munkára, együttgondolkodásra hívja az erdélyi vállalkozókat, szakmai szervezetek vezetőit.



Potápi Árpád János Marosvásárhelyen bejelentette: közben a mentorprogram a Kárpát-medence más vidékein folytatódik. Szeptember 29-én Horvátországban, októberben pedig Felvidéken és Kárpátalján is elindítják a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói mentorprogramot.



Az államtitkár köszöntőjében úgy értékelte: Magyarországon és a közép-európai régióban olyan gazdasági fejlődés ment végbe az utóbbi tíz évben, amelyhez fogható, összefüggő tíz évnyi fejlődés legutoljára az első világháború előtti évtizedben jellemezte ezt a térséget.



"A 2022-es választások egyik tétje lesz az is, hogy a magyarországi családtámogatási politikát tovább tudjuk-e vinni, tovább tudjuk-e erősíteni a közösségeinket Magyarországon, a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában. Nyilvánvalóan a nemzetpolitikai eredményeinket csak úgy tudjuk megőrizni, ha ezt a közös munkát tovább folytatjuk" - jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár.



