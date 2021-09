Vidnyánszky kész a párbeszédre Robert Wilson sztárrendezővel

2021. szeptember 18. 17:46

Vidnyánszky Attila kész a párbeszédre Robert Wilson sztárrendezővel, aki szombaton az MTI-vel azt közölte, hogy művészi díja felét a FreeSZFE Egyesületnek ajánlja fel.

A betegsége miatt a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) fesztiválról távol maradó művész levelére Vidnyánszky úgy reagált, hogy a Nemzeti Színház találkozója nyitott, a művészet sokféleségét és szabadságát hirdető esemény.

Vidnyánszky Attila közlése szerint Robert Wilson levele azt jelzi, hogy mindkettőjüket érdeklik a közélet és a társadalom kérdései, amelyek megvitatása során alapvető fontosságú a vélemények sokszínűsége. "Levelének közzétele azt is bizonyítja, hogy Magyarországon Ön szabadon elmondhatja a véleményét" - írta közleményében.



Vidnyánszky Attila kifejtette: a MITEM nevében szereplő találkozás szó rendkívül fontos, mert "mi a kultúrák, a világnézetek, a színházi eszmények találkozásában, a vélemények cseréjében, a párbeszédben hiszünk". Mint írja, meggyőződése, hogy a 2014-ben általa alapított MITEM hozzájárult ahhoz, hogy a magyar színházi élet szabadabb, nyitottabb és befogadóbb legyen.



Hangsúlyozta, hogy Robert Wilsonnak "szíve joga", hogy úgy nyilatkozzon, ahogy azt a lelkiismerete diktálja. Ugyanakkor sajnálattal látja, hogy a művész egyoldalúan tájékozódott és tájékoztatták őt.



Kijelentette: sajnálattal vette tudomásul, hogy a rendező egészségi állapota miatt nem jöhetett létre személyesen találkozó, "mert sok mindent tisztázhattak volna".

Kiemelte, hogy Robert Wilsonnal ezután is kész a párbeszédre.



Robert Wilsonnak, a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb színházi rendezőjének a MITEM fesztiválon mutatták be Oidipusz című rendezését. A színházi rendező egészségi okokra hivatkozva távol maradt a bemutatótól. Az MTI-hez küldött szombati közleményében jelezte, hogy bár örül annak, hogy Budapesten bemutatták a darabját, művészi díja felét, amelyet a MITEM fesztiváltól kapott, felajánlja a FreeSZFE Egyesületnek.



Az MTI-hez is eljuttatott nyílt levelében közölte: nagy sajnálattal figyeli, ahogy a kormány korlátozza a művészi kifejezés szabadságát és az oktatás szabadságát Magyarországon. Kijelentette: hogy nem ért egyet az egyetemen tavaly lezajlott modellváltással, amely szerinte antidemokratikus támadás volt az intézmény autonómiája ellen.



Robert Wilson azt is írja, hogy az elkövetkezendő hetekben csatlakozni fog a FreeSZFE hallgatóival folytatott beszélgetéshez.



MTI