Tállai András: Rekordot döntött az első házasoknak járó adókedvezmény

2021. szeptember 19. 09:07

Soha nem vették még igénybe olyan sokan az Európai Unióban egyedülálló magyar adókedvezményt, amely az első házasoknak jár, mint ahányan tavaly. Az szja-bevallások adatai alapján 2020-ban a 105 ezer első házas összességében 4,2 milliárd forintot spórolt - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.

A családokat, a gyermekvállalást támogató adórendszer 2015-ben bővült az első házasságukat kötők adókedvezményével - idézte fel a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. A lehetőség a gyermekek után járó családi kedvezményt egészíti ki, így Magyarország, Európában példaértékű módon, az adórendszeren keresztül lényegében már a kezdetektől segíti a családalapítást - nyomatékosította Tállai András.



Az államtitkár megjegyezte, hogy a kormányzat számos családtámogató intézkedése is szerepet játszhat abban, hogy Magyarországon egyre népszerűbb a házasság intézménye. A statisztikai hivatal adatai szerint, míg 2010-ben valamivel több mint 35 ezer pár házasodott össze, addig ez a szám 2020-ra már csaknem a duplájára (67 ezerre) nőtt - részletezte Tállai András, hozzátéve, hogy folyamatosan nő az adókedvezményt igénybevevők száma is. 2015-ben 22 ezren, 2016-ban 54 ezren, tavaly már több mint 105 ezren csökkentették adójukat az első házasságkötésüknek köszönhetően.



A szabályok egyszerűek: a házasságkötést követő 24 hónapon keresztül a házastársak együttesen havi ötezer forint adókedvezményre jogosultak, amely gyermekáldás esetén a családi kedvezmény mellett is igénybe vehető. A házassági kedvezmény akkor jár, ha legalább az egyik házastárs első házasságát kötötte - ismertette az államtitkár.



Az adóelőlegből is érvényesíthető a kedvezmény, amiről még mindig sokan feledkeznek meg - húzta alá az államtitkár.



Míg a tavalyi szja-bevallásban 105 ezer első házas vette igénybe az adókedvezményt, addig 2021 májusában 53 ezren érvényesítették azt az adóelőlegükből. Pedig a havi ötezer forintos állami nászajándékhoz rendkívül egyszerűen, akár néhány kattintást követően is, hozzá lehet jutni. Az adóhivatal saját fejlesztésű online nyomtatványkitöltőjén, az ONYA-n (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) keresztül, egyszerűen, akár okoseszközről is, pár perc alatt kész is az adóelőleg-nyilatkozat, amit a hivatal továbbít a nyilatkozó magánszemély által megjelölt munkáltató, kifizető részére - mondta Tállai András.



A kedvezmény adóelőlegből történő érvényesítése nem csak azért jó, mert a friss házasok hónapról hónapra több fizetést vihetnek haza, hanem azért is, mert így az adóbevallás kitöltésének időszakában nem kell ezzel foglalkozniuk, nem kell kiegészíteniük az adóhivatal által készített szja-bevallási tervezetet - jegyezte meg az államtitkár.



MTI