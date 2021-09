Síszezon lesz, de szigorú szabályozás mellett Ausztriában

2021. szeptember 20. 16:19

Szigorú szabályozás mellett, de lesz Ausztriában téli síszezon – jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter a Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján hétfőn Bécsben. Köstinger hangsúlyozta, a belföldi turisztikai ágazatnak idén nem kell attól tartania, hogy az osztrák síparadicsomok zárlat alá kerülnek. A szigorú járványügyi szabályozás azt hivatott szolgálni, hogy mindenki a lehető legnagyobb biztonságban élvezhesse a tél adta örömöket – tette hozzá.

A most ismertetett rendelkezés illeszkedik a kormány őszre meghirdetett, háromlépcsős intézkedési tervéhez, amelynek értelmében elsősorban a kórházak intenzív ágyainak telítettsége határozza meg a szükséges lépéseket. Ausztria jelenleg az első fokozatnál tart, mivel az intenzív ágykapacitás elérte a 10 százalékos telítettséget. Ennek értelmében szeptember 15-étől az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletekben, gyógyszertárakban, illetve a tömegközlekedésben kötelező az FFP2-es maszk viselése, és ugyanez vonatkozik a sífelvonók zárt gondoláira is.

Ezen kívül változott az antigén gyorstesztek érvényességi ideje is, 48 óráról 24 órára csökkent. A második fokozat egy héttel azután lép életbe, hogy az intenzív osztályok kapacitása eléri a 15 százalékos telítettséget. Ettől az időponttól az éjszakai szórakozóhelyeket és az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket már csak a beoltottak és a gyógyultak látogathatják. Ez a szabályozás fog vonatkozni az úgynevezett Aprés-Ski (síelés utáni) partikra is, amelyek köztudottan hozzátartoznak a sípályák kínálatához. Amennyiben a járványhelyzet romlik, és az ágykapacitás telítettsége eléri a 20 százalékot, az éttermek napközbeni látogatása – a védettségi igazoláson túlmenően – ugyan negatív koronavírusteszttel még megengedett lesz, de már csak PCR tesztet fogadnak majd el.

A tárcavezető hangsúlyozta: a sílifteknél nem lesznek kapacitáskorlátozások és kötelezően betartandó távolságtartás sem, és mivel az igazolások ellenőrzése a jegyek megvételénél történik majd, elkerülhetők lesznek a hosszú sorban állások a síliftekbe beszálláskor. Elmondta, a karácsonyi vásárokra ugyanezek a szabályok vonatkoznak majd. A védettségi igazolásokat és a negatív teszteredményeket a rendőrség és az egészségügyi hatóságok munkatársai fogják ellenőrizni. Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter újságírói kérdésre elmondta, amennyiben az intenzívágyak telítettsége még tovább emelkedne, a szabályozás mindenképpen abba az irányba fog tolódni, hogy a védettségi igazolással rendelkezők (beoltottak, gyógyultak) továbbra is látogathassák a nyitva tartó éttermeket, kulturális és sportrendezvényeket.

Mindkét miniszter hangsúlyozta, a világos és egyértelmű szabályok megkönnyítik a vendéglátásban és a turizmusban dolgozóknak a téli szezon tervezhetőségét, ugyanakkor a vendégek is tudják, mihez tartsák magukat, és már most nyugodtan foglalhatnak szállást bármelyik síparadicsomban, hiszen a biztonságuk garantált. Újfent felhívták a lakosság figyelmét, hogy aki még nem tette meg, vegye fel a koronavírus elleni védőoltást. Mint hangsúlyozták, ezzel nemcsak önmagukat védik, hanem a társadalom megfelelő átoltottságának eléréséhez is hozzájárulnak. „Az oltás döntő fontosságú lesz a következő hónapokban, hiszen hatással lesz az előttünk álló téli szezonra, és ezáltal a gazdaság növekedésére is” – mondta a turisztikai miniszter.

MTI