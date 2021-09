Koronavírus - A szigorítások hatására nőtt a beoltottak száma Szlovéniában

2021. szeptember 20. 22:33

Nőtt a beoltottak száma Szlovéniában, miután a kormány a múlt héten szigorított a járványügyi intézkedéseken - derült ki a válságstáb hétfői jelentéséből.

Szeptember 13-19. között 84 ezerrel nőtt az újonnan beoltottak száma az országban, ilyen heti adatra június eleje óta nem volt példa.

Megváltozott a vakcinák iránti kereslet is. A Pfizer/BioNTech-féle vakcinát továbbra is sokan kérik, de az elmúlt két hétben a legtöbben a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinájával olttatták be magukat, mert ennek felvétele időpontjától a beoltottak már jogosultak a védettségi igazolásra.

A kormány döntése értelmében múlt szerdától mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal az állami és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki, bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz oltási, vagy gyógyulást tanúsító igazolást, vagy negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban működnek.

Novembertől pedig az állami hivatalokban már nem lesz elég a negatív teszt. Csakis oltási, vagy gyógyulást tanúsító igazolással végezhetik a munkájukat a dolgozók. Az alkalmazottaknak szeptember végéig fel kell venniük a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, a másodikat pedig legkésőbb november 1-jéig. Ez a rendelet vonatkozik a rendőrségre, a hadseregre és a minisztériumokra is.

A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 1 088 157-en kaptak védőoltást, közülük 968 683-an már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 52, illetve 46 százaléka.

Hétfőre 291 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon öt beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 363-an vannak kórházban, 97-en intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 264 új esetet azonosítottak. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon 14-en haltak meg. Kórházban 695 beteget ápolnak, 85-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 782 796-an kaptak védőoltást - a jogosultak 43,9, a felnőtt lakosság 52,7 százaléka -, közülük 1 671 137-en már a második adagot is felvették.

Mindkét említett országban kevesebb tesztet végeztek a hétvégén, mint a hétköznapokon szoktak. Ugyanakkor péntekhez képest Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a kórházban és az intenzív osztályon kezelt betegek száma.

MTI