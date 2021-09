Fehérváron lép futballpályára a Fradi, közvetíti az M4 Sport televízió

2021. szeptember 21. 08:17

Peter Stöger és Szabics Imre edzői tekintélyét nagyban érinti a szerdai rangadó: a Fradi vendégként fut ki a gyepre Fehérváron, ám csak a győzelem elfogadható a bajnokcsapatnak. A Szabics Imre érkezése óta vegyes teljesítményt nyújtó Fehérvár renoméját is csak a győzelem állíthatná helyre, valamennyire.

Szerdai élő futballközvetítés a hazai köztelevízióban:

szeptember 22., szerda:

M4 Sport



20.00: Labdarúgás, NB I, MOL Fehérvár FC-Ferencváros

A harmadik az ötödik ellen – MTI-elemzés

Szerda este a címvédő Ferencváros az előző idényben bronzérmes MOL Fehérvár FC otthonába látogat a labdarúgó NB I második fordulójából elhalasztott mérkőzésén.

A fehérváriak egyedüliként a mezőnyben veretlenek, ugyanakkor eddigi öt találkozójukból háromszor is döntetlent játszottak, így jelenleg csak az ötödik helyen állnak a tabellán.



A Ferencváros a nyitó fordulóban a Kisvárdától elszenvedett vereségét követően mindhárom összecsapását megnyerte, és a harmadik helyről várja a meccset.



A két csapat előző idénybeli három meccsén egy döntetlen mellett a zöld-fehérek kétszer diadalmaskodtak. A Fehérvár az élvonalban legutóbb a 2019-20-as idény 32. fordulójában győzte le fővárosi riválisát, amely akkor már tét nélkül, bajnokként várhatta azt a találkozót.



A Ferencváros a múlt héten két nagy igazolást is bejelentett, hét év után visszatért a csapathoz a korábbi közönségkedvenc, a 45-szörös bosnyák válogatott középpályás Muhamed Besic, akit a szurkolók a klubtörténet legjobb légiósának választottak. Érkezett mellette a 32 éves világbajnoki bronzérmes német Marko Marin is.



A tabella:

1. Kisvárda 6 5 - 1 10- 5 15 pont

2. Paksi FC 6 3 1 2 17-13 10

3. Ferencváros 4 3 - 1 10- 5 9

4. Puskás Akadémia FC 5 3 - 2 7- 9 9

5. MOL Fehérvár FC 5 2 3 - 8- 6 9

6. Debreceni VSC 6 2 2 2 17-12 8

7. Mezőkövesd Zsóry FC 6 2 2 2 9-12 8

8. MTK Budapest 6 2 1 3 8- 9 7

9. Budapest Honvéd 6 2 1 3 8- 9 7

10. ZTE FC 6 1 2 3 9-13 5

11. Újpest FC 6 - 3 3 8-11 3

12. Gyirmót FC Győr 6 - 3 3 3-10 3

MTI