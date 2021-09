Szijjártó: újabb tömeges migrációs hullám fenyeget

2021. szeptember 21. 08:25

Újabb tömeges illegális migrációs hullámmal fenyeget az afganisztáni helyzet, azonban az európai uniós tagállamok külügyminiszterei a jelek szerint ennek még mindig nem mérték fel a veszélyét megfelelően - jelentette ki Szijjártó Péter New Yorkban a tárca keddi közleménye szerint.

A külgazdasági és külügyminiszter EU-s kollégáival tárgyalt az ENSZ 76. közgyűlésének keretében, majd arról számolt be, hogy Afganisztánban sajnos a rosszabb forgatókönyv látszik megvalósulni egyelőre. A dél-ázsiai ország gazdasági helyzete egyre súlyosabb válságban van, egyre több ember szorul humanitárius segélyre, illetve a terrorfenyegetettség is fokozódik, márpedig ezek a tényezők újabb bevándorlási hullám kialakulásával fenyegetnek - hangsúlyozta.



Kiemelte, hogy ennek ellenére továbbra is olyan nyilatkozatok születnek egyes európai vezetők részéről, amelyek "meghívásként értelmezhetők az afgánok szempontjából", sőt több tagország áttelepítési fórumot akar szervezni.



"Azt pontosan tudjuk a hat évvel ezelőtti eseményekből, hogy ezután már a kötelező kvóták jönnek, most már családegyesítésről is beszélnek. Sajnos úgy tűnik, hogy az EU tagállamainak egy jelentős része egyáltalán nem tanult abból, ami 2015-ben és azóta zajlott az európai kontinensen" - fogalmazott a tárcavezető.



Hozzátette, hogy az Afganisztán körüli országok eközben például világossá tették, hogy az afganisztáni problémákat Afganisztánban kell megoldani.



"Ha az EU továbbra is ezeket az álláspontokat képviseli, annak sajnos nem lesz más a következménye, mint egy újabb súlyos tömeges illegális migrációs hullám, holott ezt el kellene kerülni" - szögezte le Szijjártó Péter New Yorkban.

MTI