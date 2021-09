Erősödött a forint kedd reggelre

Bence Lajos: A muravidéki magyar irodalom szimbolikus értelemben is egy magányos, az áramlatváltozásoknak és viharoknak, tektonikus erőknek is teljesen kitett „Szigete", évtizedekre eltűnik, aztán egy-egy magányos megszólaló által újra fel-felbukó, növényzettől is megfosztott kis „földrész".