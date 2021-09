A Hitel már angol nyelven is olvasható

A magyar gazdasági szakirodalom első képviselőinek egyike 1830. január 28-án jelent meg, magyarul. Széchenyi István ma kétszázharminc éve született, ennek apropóján pedig a Széchenyi Alapítvány megjelentette a legnagyobb magyar Hitel (Credit) című művének angol változatát, amely az első hiteles fordításnak tekinthető. A Széchenyi Alapítvány adta ki a kötetet.

A szándék világos: jobban megismertetni Széchenyit az angol nyelvterületen élőkkel, azokkal, akik érdeklődnek más nemzetek múltja, történelme iránt. Az angol fordításnak – nagy viták után – az adott zöld utat, hogy 2016-ban napvilágot látott a Hitel mai magyar nyelven, ezáltal ösztönözve hazánk fiait a mű olvasására.

A Hitel a magyar gazdasági szakirodalom első képviselőinek egyike: 1830. január 28-án jelent meg, Széchenyi magyar nyelven írta, már a megjelenése is szelet vetett, és vihart aratott. Ezzel együtt egy éven belül három magyar és három német kiadást ért meg. Május elsejei bejegyzéssel ez áll a szerző Naplójában: „Magyarország kimúlt. Bármi, amit felvirágoztatásáért teszek – olyan, mintha hullát balzsamoznék etc. etc. (…) Éppen most írja Tasner Pestről mint bizonyosságot, hogy Tolna vagy Torma megyében elégették a Hitelemet.”

A mű megírásának előzménye, hogy a legnagyobb magyar tízezer forint hitelt akart felvenni birtokai fejlesztésére, amelyet az osztrák bank fedezet hiányában visszautasított. A könyv a magyar gazdasági és politikai élet megreformálását hirdeti, különös tekintettel az akkor már archaikusnak számító ősiség (aviticitas) törvényére és a jobbágyság intézményére. Ugyanakkor Széchenyi számára fontos volt, hogy megismertesse a Nyugattal Magyarországot. Képzelhetjük, hogy milyen öröme tellett volna az angol nyelvű Hitelben!

A Széchenyi Alapítvány – Buday Miklós elnöktől vezérelve – nagy energiát fordított az anyagiak előteremtésére, amely aztán a fordításhoz és a megjelentetéshez vezetett. Hazai, illetve külföldi társaságok, intézmények, képviseletek, civil szervezetek, magánemberek nyújtottak segítséget az angol nyelvű Hitelhez. Nem lesz azonban könnyű a könyv terjesztése sem. Kihívást jelent, hogyan jusson el például az Egyesült Államokba, Ausztráliába vagy Nagy-Britanniába. Ez is megoldandó logisztikai feladat.

És akkor még nem beszéltünk a reklámról, amely a kalauza egy-egy könyvnek. Az angol nyelvű kiadáshoz Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke írt ajánlást, utószót pedig Széchényi Kálmán, a család legidősebb élő leszármazottja.

Ha már a „legnagyobb magyar” népszerűsítése volt a célja a fordításnak, jelen sorok írója jónak tartaná, ha a gróf 1998-ban megjelent gondolatainak gyűjteményét (Paginárium Kiadó) is lefordítanák angol nyelvre (jaj a fordítónak!), amelynek a megjelentetése még közelebb vihetné a világhoz a legnagyobb magyart. Talán jobban, mint a Hitel…

